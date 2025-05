SOUEAST Global EASE DAY 2025: Redefiniendo el estilo de vida Urbano EASE 

Shanghái, China – 25 de abril de 2025 — SOUEAST Motor marcó un hito histórico con la primera edición del Global EASE DAY 2025, celebrado en Shanghái del 21 al 25 de abril. Este evento innovador, centrado en el tema «EASE YOUR LIFE«, fue mucho más que una exhibición automotriz: representó una declaración audaz del compromiso de la marca por liderar un movimiento global hacia un estilo de vida urbano más EASE. Al combinar resonancia cultural, innovación tecnológica y experiencias inmersivas, SOUEAST consolidó su visión de redefinir la movilidad urbana como una fusión armoniosa de estilo, confort y tecnología cálida.

Del Mundo a Shanghái: Una Sinfonía de EASE

La travesía del Global EASE DAY comenzó con la activación estratégica de SOUEAST en todo el mundo, transmitiendo el valor de la «EASE». A medida que SOUEAST fue estableciéndose progresivamente en diversos países de Medio Oriente, la campaña “Lighting Up the Middle East” se llevó a cabo a inicios de 2025——Iluminando monumentos icónicos como la Torre Aspire en Catar, la Torre Erbil 1 en Irak y el centro comercial The Avenues en Kuwait con su característico resplandor Ease Orange, cautivando a más de un millón de espectadores. Esto simbolizó la ambición de SOUEAST de integrar su filosofía en la vida urbana.“La luz conecta a las personas y a las ideas. A través de esta campaña, hemos encendido conversaciones sobre una vida urbana sin esfuerzo,» comentó el Sr. Ke, Vicepresidente Adjunto de Chery Automobile Co., Ltd. y Presidente de SOUEAST International.

(Image 2: Ejecutivos SOUEAST— Sr. Chuandeng Ke durante la entrevista)

Shanghái: Donde Converge la Facilidad Global

Como ciudad anfitriona del primer Global EASE DAY, Shanghái ofreció el escenario perfecto—una metrópoli donde la tradición se encuentra con el futurismo. El evento se desarrolló a través de tres pilares inmersivos:

EASE Talk: El diálogo entre ejecutivos de SOUEAST y medios internacionales abordó las tendencias de la vida urbana. Se discutieron temas como movilidad urbana, estrategia de marca, despliegue global y portafolio de productos. “Sencillez significa crear un nuevo estilo de vida urbano que aporte más alegría y relajación a la movilidad”enfatizó el Sr. Ke durante la sesión.

(Image 3: Ejecutivos SOUEAST — Sr. Lihong Dai durante la entrevista)

EASE Experience: Los asistentes participaron en escenarios tanto urbanos como al aire libre para realizar pruebas de manejo de los modelos más recientes —S09, S07, S06 y la versión híbrida S06 DM. Estas experiencias inmersivas destacaron el ADN esencial del producto: estilo, confort y tecnología cálida.

EASE City: Un recorrido por lugares emblemáticos de Shanghái —Wukang Road, Anfu Road y Fenyang Garden— demostró cómo SOUEAST se armoniza con el ritmo urbano. “Conducir aquí te hace sentir que el auto no es solo una herramienta—sino un compañero en tu narrativa diaria,» compartió un influencer participante.

La Tecnología como Pilar de la EASE

Detrás del brillo del Global EASE DAY se encuentra la innovación de SOUEAST. Con 30 años de experiencia en R&D, también ha contado con los recursos e inversiones del Grupo. Con el respaldo de su Tecnología Súper Híbrida, la marca planea lanzar 5 SUV urbanos, 2 sedanes urbanos y una camioneta pickup orientada al estilo de vida antes del año 2030.“Nuestros modelos están diseñados para adaptarse, no solo a los caminos, sino a las vidas,» declaró el Sr. Ke.

Un Viaje de EASE que Continúa

Global EASE DAY no es un final, sino un prólogo. De aquí en adelante, SOUEAST organizará ediciones anuales en distintas ciudades del mundo. “Esto es solo el comienzo,» declaró el Sr. Ke. «Estamos construyendo una comunidad—que cree en vivir con disfrute, moverse con libertad y abrazar la alegría.”

Cuando las luces de Shanghái se atenuaron el 25 de abril, SOUEAST dejó una huella imborrable: una visión en la que los automóviles trascienden lo mecánico para convertirse en facilitadores de una movilidad urbana EASE.