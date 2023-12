Inhabilitan al alcalde de San Cristóbal

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… Los intereses políticos enfrentan hasta a la propia familia. De última hora, ayer elementos de la policía estatal detuvieron a David Diaz Pérez, hermano del ex presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán. David está apoyando con todo a Erlen Sánchez Hernández para que sea candidato a la alcaldía de ese municipio por el partido Mover a Chiapas. Mientras que Enoc Diaz Pérez ex alcalde de Pueblo Nuevo está empecinado porque quiere imponer como candidata a su hija Mirtle Yuriana Díaz Ruiz, lo que no está de acuerdo su hermano David. Esto ha provocado una confrontación entre los dos hermanos con el resultado que hasta la propia familia ha hecho acusaciones en contra de David por no aceptar apoyar a su sobrina y ya fue detenido por varios delitos que se le imputan. La gente que apoya a David Diaz Pérez y a Erlen Sánchez provocaron un enfrentamiento quemando una patrulla de la ministerial y reteniendo a tres policías a quienes golpearon salvajemente y después los liberaron. Recordemos que el ex alcalde Enoc Diaz es un tipo violento, se encuentra recluido en un penal de alta seguridad, sentenciado a más de 100 años de prisión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, hechos ocurridos en el año 2021 por la masacre de 4 indígenas entre ellos 2 menores de edad. La situación en Pueblo Nuevo se torna violenta…

Continuamos… Un jalón de orejas dio el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), al rabioso edil de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa. El IEPC sancionó a Diaz Ochoa por Violencia Política en contra de la sindica municipal del ayuntamiento coleto, Victoria Ruiz Olvera. Esta sanción contempla que el alcalde de San Cristóbal debe disculparse públicamente con Victoria Ruiz Olvera, además el nombre de Mariano Diaz Ochoa será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Con esta sanción, Mariano Diaz Ochoa no tiene oportunidad de aspirar a alguna candidatura estatal o federal en la próxima contienda electoral. Merecido el castigo a este mañoso sujeto ya que siempre se ha distinguido por su altanería, abuso de autoridad, irresponsabilidad, prepotencia, que continuamente le falta el respeto a las mujeres, en este caso a una servidora pública que fue electa en las urnas. En esa ciudad colonial, los ciudadanos piden que Mariano Diaz Ochoa debe ser investigado para conocer su relación con los grupos de la delincuencia organizada, también su administración debe ser auditada ya que, dicen, no ha cumplido con la entrega de la Cuenta Pública. Mariano Diaz Ochoa es una fichita marcada que recibirá un castigo ejemplar el próximo año…

Seguimos… Todo lo contrario sucede en Jitotol donde su presidente municipal Leyver Méndez Vaquerizo, ha trabajado intensamente para transformar a la cabecera municipal y sus comunidades, impulsar el desarrollo, siempre buscando el beneficio de los pobladores. Este alcalde está siempre atendiendo a todas y a todos, sin importar colores partidistas, ni ideologías. Leyver ha sido cuidadoso en el manejo de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas son la base de su administración. Jitotol fue durante décadas un pueblo abandonado, saqueado por sus gobernantes, ahora, en este trienio cada peso de las arcas municipales se destina a invertirlo en obras o servicios que beneficien a la gente de ese municipio, no se desvía a cuentas personales como se acostumbraba anteriormente. Leyver es un alcalde que camina, que escucha y que resuelve, por eso lo quieren, se ha ganado el respeto de su gente por los resultados positivos que ha entregado. Esto le ha ganado enemigos políticos que lo acusan y acosan sin sustento, todo con la finalidad de tratar de desprestigiarlo, pero Leyver sigue adelante en su plan de trabajo, no se detiene. Ahora Jitotol tiene un alcalde honrado y responsable…

Terminamos… Los habitantes de la colonia Plan de Ayala y toda esa zona de Poniente Norte y la población de la capital chiapaneca están cansados de la actitud bélica de los seudo estudiantes de la Mactumatzá. Diariamente hacen desmanes ya sea en el crucero de la Coca o marchan hasta el centro de la ciudad para incendiar las puertas de Palacio. En el trayecto van causando destrozos a comercios, vehículos y a quien se les atraviese. En el crucero del libramiento Norte Poniente, secuestran camiones de empresas para robar los productos que transportan, estas acciones vandálicas son cotidianas. Los alumnos que son unos fósiles se dedican a extorsionar a las familias que viven cerca de esa escuela, a robar, a delinquir, menos a estudiar. La Escuela Normal Rural Mactumatzá está convertida en una guarida de delincuentes que reciben becas, alimentación albergue, tienen todo tipo de comodidades, pero siempre están exigiendo más apoyos, ese es el pretexto que usan para justificar sus fechorías. Ya basta grita el pueblo, cierren esa escuela de porros. Que hace para remediar esta situación la titular de la Secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa que no interviene para proponer medidas correctivas, como el reubicar esta escuela, mandarla al monte o como dice el gran Tomás, reubicarla dentro del penal El Amate. Por enésima ocasión va esta denuncia…

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.