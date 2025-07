DESDE EL SUR

Armando Chacón

CHIAPAS CON MÁS CONECTIVIDAD AÉREA

Comenzamos… El gobernador del pueblo, Eduardo Ramírez Aguilar consciente de que Chiapas estuvo en el olvido durante décadas, ahora entre otros temas, impulsa también el desarrollo turístico en la entidad. ERA ayer inauguró una nueva ruta aeronáutica, Aerobalam, una empresa de aviación que cubrirá la ruta Tuxtla-Palenque-Tuxtla. Esta aerolínea también tiene la ruta Tuxtla-Tapachula-Tuxtla. El transporte aéreo es la opción para el turismo extranjero o nacional que acostumbra trasladarse en avión, para aprovechar al máximo el tiempo de descanso y admirar mejor las bellezas naturales. Es una oportunidad de transporte para los empresarios, ya que Palenque se ha convertido en un estratégico centro de negocios. El mandatario chiapaneco al inaugurar esta ruta dijo: “Palenque lo tiene todo: ya cuenta con tren, aeropuerto, tendrá conexión carretera y ahora suma conectividad aérea. Palenque no solo estará de moda a nivel nacional, sino que atraerá la mirada del mundo entero, al tiempo de subrayar la importancia de seguir mejorando la calidad de los servicios turísticos en coordinación con los prestadores, para elevar la experiencia de las y los visitantes”. ERA abre una puerta más para el desarrollo económico de Chiapas.

Continuamos… Uno de los peores alcaldes que ha tenido Villa Corzo, Jorge Clemente Magdaleno se asoma por las redes sociales para informar que son muchos casos de dengue y tifoidea que se presentan en ese municipio. Esta publicación ha generado gran preocupación en la región Frailesca. La información no sabemos si tiene sustento o es una ocurrencia de Clemente para hacerse notar ya que todos lo ignoran, ahora está en la oscuridad política. Ninguna autoridad ha dicho nada al respecto, la secretaria de Salud y el actual edil de Villa Corzo, Nachito Nagaya Vicente se mantienen callados ante esta situación. Ninguna reacción tampoco del inepto diputado local Javier Jiménez, ex titular de la secretaria de Hacienda del estado, íntimo amigo de Jorge Clemente al que mantuvo en la nómina de esa dependencia en el sexenio pasado como “aviador” con un jugoso sueldo. Jorge Clemente presumía ser compadre de Rutilio Escandón y con eso sorprendía a los funcionarios para pedirles apoyos o negocios, también se incrustó en la nómina de la UNICACH donde aún sigue cobrando. No dudamos que, al compadre querido de Rutilio, Jorge Clemente se le ocurra imitar al ex gobernador y se ponga a informar el estado del tiempo para llamar la atención.

Terminamos… Los módulos de vacunación en la capital chiapaneca solo son un escaparate para publicitarse. El pasado martes y miércoles de esta misma semana, las gentes que llegaron a vacunarse en los módulos instalados en la segunda poniente y octava sur, y en el parque 5 de Mayo dijeron que no había vacunas y las enfermeras que se encontraban atendiendo, les dijeron fueran a los centros de salud o al hospital del Seguro Social. Esos puestos que se instalan a las nueve de la mañana y se quitan a las doce del día, son casos insólitos, ponen más personal que vacunas. La gente se pregunta si esos módulos son para publicitarse y tomarse fotos únicamente, en lugar de servir a la población. Así las cosas, en la secretaria de Salud.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.