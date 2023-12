Renuncia Silvano Aureoles a su cargo en el Frente Amplio

• Silvano Aureoles manifestó su deseo de que la oposición opositora gane la Presidencia de México en 2024

México.- Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, confirmó este lunes su renuncia al cargo de coordinador de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio por México.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México“, manifestó por medio de su cuenta de X.

El exmandatario estatal manifestó su deseo de que la oposición opositora gane la Presidencia de México en 2024. “Desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”.

Hace un par de semanas Aureoles Conejo y otros 22 políticos fueron nombrados como parte del equipo que integraría el proyecto de nación de la oposición.

Con información de SUN

Foto: Especial