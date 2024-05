Velatorio de César Luis Menotti será en un predio de la AFA

• La AFA apuntó que el velatorio de Menotti solo acudirán “exclusivamente familiares, amigos y personalidades destacadas del futbol”

Argentina.- Los restos del exseleccionador argentino César Luis Menotti, quien murió este domingo a los 85 años de edad, serán velados este martes en el predio que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Según publicó en su web la AFA, organización donde Menotti ejercía como director de Selecciones Nacionales, al velatorio “podrán concurrir exclusivamente familiares, amigos y personalidades destacadas del futbol”, sin presencia de medios de comunicación.

El Coliseo de futsal de las instalaciones del Predio Lionel Messi -bautizado así tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar- albergará desde las 10:00 a las 17:00 h local los restos de Menotti, técnico del equipo que dio la primera estrella mundial a la Albiceleste en 1978.

El mundo del balompié está de luto desde ayer tras conocerse el fallecimiento del legendario entrenador, que como futbolista jugó en Rosario Central, Racing Club, Boca Juniors, el Santos brasileño y el New York Generals estadounidense.

Como técnico pasó por varios banquillos de su país como Huracán, Independiente y Boca Juniors, y también tuvo un periplo europeo donde dirigió al F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid.

Con un estilo táctico y estético donde predominó el dominio de la posesión, Menotti cambió la forma de jugar a la pelota e inspiró a grandes entrenadores de la actualidad, como el artífice del exitoso Manchester City inglés Pep Guardiola.

El exseleccionador argentino fue no sólo el primer técnico campeón del mundo con la Albiceleste (Argentina 1978), sino arquitecto del equipo que construyó la ‘Scaloneta’, el combinado nacional campeón en Qatar 2022.

En su papel de director general de Selecciones Nacionales, el ‘Flaco’ avaló la llegada de Lionel Scaloni, quien carecía de experiencia al frente de grandes equipos, al banquillo de la absoluta de Argentina, y terminó logrando tres títulos en apenas año y medio: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial.

“Un día me llamó (el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’) Tapia y fui a verlo, me dijo que había elegido a Scaloni. Como no lo conocía lo invité a mi casa para charlar. Le dije que tenía que firmar por las Eliminatorias (sudamericanas) y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial. Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían (Walter) Samuel, (Roberto) Ayala y (Pablo) Aimar”, dijo en una entrevista con el diario argentino Clarín, publicada el 18 de diciembre de 2022, día de la final mundialista Argentina-Francia.

Con información de EFE

Foto: Especial