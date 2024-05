Billie Eilish lanza gratis su nuevo álbum «Hit me hard and Soft»

• Este nuevo disco se lanzó la mañana de este viernes 17 de mayo sin haberse conocido ninguna canción de adelanto

Estados Unidos.- Billie Eilish es una de las artistas más reconocidas de la escena musical estadounidense, en su corta carrera ha se ha hecho de grandes reconocimientos como el Premio Óscar a la Mejor Canción Original, Premio Grammy al Álbum del Año, Premio Grammy al Mejor Artista Nuevo, Premio Grammy a la Canción del Año, entre otros.

El tercer álbum de estudio de la estadounidense Billie Eilish titulado “Hit me hard and soft”, representa a lo largo de diez canciones, un paso más en su estilo urbano contemporáneo y, a la vez, heredero de las grandes intérpretes femeninas del siglo XX.

Este nuevo disco se lanzó la mañana de este viernes 17 de mayo sin haberse conocido ninguna canción de adelanto, ya que, en palabras de la intérprete en sus redes sociales, quería ofrecerlo «todo de una vez».

De nuevo, producido con su hermano Finneas O’Connell, el nuevo disco de Billie Eilish (Los Ángeles, 2001) vuelve sobre el camino abierto por su predecesor, ‘Happier than ever’ (2021), en el que se planteaba su vida como joven estrella del pop. Tres años después, la imagen que Eilish proyecta sobre el mundo sigue siendo un tema recurrente en sus canciones.

«¿Estoy actuando ya según mi edad?», se pregunta en el primer corte del álbum, ‘Skinny’, una canción sobre la percepción que los demás tienen sobre su imagen de cara al público, sobre la depresión y cómo lidiar con la fama mundial, algo con lo que la artista convive desde su precoz inicio en la música.

Por si fuera poco, para sus fans que no cuenten con los recursos para poder disfrutar el nuevo disco en plataformas como Spotify o Apple Music, la cantante liberó las 10 pistas de su nuevo disco en “SoundCloud”. Así que si quieres disfrutar de «Hit me hard and soft» da clic aquí.

