Sandra Itzel sale de “MasterChef Celebrity” 

México.- El pasado domingo 21 de abril, la cantante y actriz Sandra Itzel, se convirtió en la sexta expulsada del reality show culinario “MasterChef Celebrity”, causando la sorpresa de todos sus compañeros, pues se estaba perfilando como una de las posibles finalistas gracias a la sazón y dominio que tiene en la cocina. Sin embargo, a diferencia de sus anteriores colegas que han sido eliminados, Sandra no se fue por un mal platillo, sino porque todo estuvo en los mínimos detalles, pues en el reto de eliminación todos se superaron a sí mismos, pero había que tomar una decisión y ella fue quien tuvo que dejar la competencia tras la resolución de los jueces.

En este reto, Sandra, originaria de Hidalgo, tuvo la encomienda de representar el Estado de Sinaloa a través del ingrediente callo de hacha, el cual preparó en aguachile, donde además, fue asesorada por la chef Zahie, aunque su platillo fue muy bueno, fue superado por el de sus compañeros Itzel, Raúl Sandoval, Ferka, Harold Azuara, Natalia Subtil y Paco de Miguel.

“Para mí, el mayor premio fue saber que mis compañeros y el público me consideraran una posible finalista y una posible ganadora. Me siento muy agradecida con mi participación y también pienso que los tiempos de Dios son perfectos, así que salí en el tiempo que tenía que suceder, de hecho, tengo tatuado en mi costilla una palabra en árabe que significa ‘estaba escrito’. Pero sí me hubiera gustado seguir porque tenía más recetas nuevas, pero así son las cosas y me siento muy agradecida con la experiencia”.

Sandra destaca que entre sus objetivos durante su permanencia en el programa, es que pasara lo que pasara entregaría sus platillos en tiempo y con buena decoración, y así sucedió, “me fui con un muy buen platillo, además de muy satisfecha con el trabajo realizado, pues me arriesgué a hacer cosas que no sabía hacer y las hice con todo el amor del mundo. Y ese es el mensaje que le quiero dar al público en general, que siempre que se le presente algo en la vida, lo tomen con toda la humildad, el amor, el cariño y el esfuerzo que se requiera, aunque el resultado sea diferente, lo que importa es el proceso”.

También algo que quedó muy marcado con su participación en “MasterChef Celebrity” fue el reconocimiento a la familia, Sandra en todo momento agradeció a su abuela por enseñarla a cocinar y motivarla a alcanzar su sueños.

“Uno de mis objetivos en este programa era mostrar el orgullo que siento de ser hidalguense y que mi abuelita fue la persona que me enseñó a cocinar, además de enseñarme también el respeto, la lealtad, el amor por la familia y el orgullo por las raíces, por la cocina indígena”.

Durante la competencia, el reto que más padeció Sandra fue el de la mampara con Rossana Nájera, pues ambas fueron divididas como sus demás compañeros para hacer un platillo igual en sabor y decoración sin verse, solo escuchándose a través de esta mampara. En tanto, para ella el reto que más atesora fue el de preparar el platillo Pascal Reina, un tipo de mole verde, el cual se lo cocina su abuela cuando se lo pide, “cabe destacar que era la primera vez que lo hacía yo sola, porque siempre lo preparaba con ella”.

Sandra, quien tiene 26 años de trayectoria, acaba de lanzar su sencillo de cumbia sonidera “Cuando me miras” en colaboración con Digital Charanga, además, adelanta que en junio próximo presentará un nuevo proyecto del que está segura a su público le va a gustar mucho.

Con información de El Informador

Foto: Especial