PUNTO Y COMA;

Roger Laid

CORTESÍA POLÍTICA

Este domingo patrio reciente -5 de mayo- se realizó un debate innecesario por la disparidad de capacidades y discursos.

Fue evidente la falta de tablas de las dos damas participantes a quienes no les alcanza su quehacer político para presentar una verdadera batalla a Eduardo Ramírez y convencer al respetable.

De ahí se entiende la cortesía política de ERA para no tirarse a matar: no era, no es necesario como tampoco saldría a mencionar que había ganado el debate y fue correcto al decir: Ganó Chiapas.

Es en este tenor donde debe analizarse la participación de los 3 contendientes, a contrapelo donde los morbosos querían que corriera sangre. No hubo tal, predominó la civilidad y eso debe agradecerse puesto que el estado no está para confrontaciones inútiles ni divisionismos estériles.

Y las candidatas de Movimiento Ciudadano Karla Irasema Muñoz y del Frente Amplio por México Olga Luz Espinosa tienen conocimiento que en Chiapas se busca la paz, y se habla de conciliación para avanzar, por eso el punto del candidato de los 9 partidos que representa la fortaleza producto de la democracia Eduardo Ramírez Aguilar causa empatía y es referente a la paz, el comiteco realiza sus recorridos por el estado siendo reconocido como un promotor de paz, su caminata en regiones donde se habla de inseguridad ha sido recibido con respeto y esperanza, en esas regiones calificadas como álgidas, han reconocido en Eduardo Ramírez Aguilar al personaje que ha caminado con ellos. Insisto, en Chiapas el manto negro que está cobijando a muchos candidatos se le conoce también como el de la nueva era, como el de la palanca de la transformación y de suma de votos en Chiapas.

GREMIO DEPORTIVO ES ESCUCHADO

Por otro lado, resultó edificante y de esperanza el desayuno que en conocido hotel de la capital se realizó entre el candidato de los 9 partidos Eduardo Ramírez Aguilar y el gremio deportivo chiapaneco.

Deportistas, entrenadores, dirigentes y promotores abarrotaron el lugar del convivio.

De lo positivo, hay que destacar la inclusión de quienes viven sus diferencias físicas y que han puesto en alto a Chiapas y a México; su actitud ante la vida y como la viven es una verdadera lección de superación.

Los anuncios: la creación de becas para deportistas desde las infancias como un apoyo en el desarrollo desde edades tempranas, algo que hoy es inexistente.

La falta de apoyo institucional fue una denuncia constante de deportistas y dirigentes quienes algunos señalaron al INDEPORTE al que los cubanos han convertido en un reducto simplista, resultadista y amiguista, una especie de bunker.

La construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura deportiva fue otro anunció que repercutió positivamente. Asimismo, la construcción del Centro de Alto Rendimiento para discapacitados, y la probabilidad del retorno del futbol profesional al estadio Víctor Manuel Reyna, que, de darse, esperamos que sea una plataforma para los jugadores chiapanecos, no como antes donde prácticamente estuvieron relegados.

El gremio aplaudió y celebro el interés del candidato y desde luego manifestó su apoyo a Eduardo Ramírez. Fue un encuentro de camaradería.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

JUEGOS NACIONALES CONADE 2024- el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas dijo que los deportistas chiapanecos poseen un gran potencial (son más de 200 que acuden a las competencias) reconoció al oriundo de Carranza, Luis Mario Nájera -su paisano dijo- que viene desde abajo y se sintió orgulloso por él y, que representará bien a Chiapas en los olímpicos del país, recordó el mandatario estatal que el año pasado se ganaron 76 medallas.