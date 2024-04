SALDOS DEL AGONIZANTE SEXENIO

Fernando Hinterholzer Diestel

Tal parece que las campañas electorales son el momento adecuado para que los que están en el poder, rindan cuentas. Y ahora llegó el momento, para que la 4T deje de escudarse en el pasado y asuma su plena responsabilidad de los pésimos resultados obtenidos. El “rollo mareador” del pasado de privilegios y corrupción se les ha ido desmoronando por sí solo, frente a la tragedia que ocurre hoy en el país, los hechos son contundentes, ya es, el sexenio más sangriento del que tengamos memoria, también fuimos señalados como uno de los países que peor manejaron la pandemia, de que acabaron literalmente con el sistema de salud y que más de 50 millones de mexicanos, no tienen acceso a este derecho básico, que las obras faraónicas no funcionan, no refinan nada, y que la educación ha sufrido uno de sus más grandes retrocesos de la historia moderna del país, pero vamos por partes. En materia sanitaria, el desmantelamiento del sistema de salud de la 4T, no sólo acabó los mecanismos para la adquisición y distribución de medicamentos a nivel nacional, sino que dejó a 33 millones de mexicanas y mexicanos, incluyendo a adultos, niños y niñas, sin acceso a los servicios básicos. Fue un garrafal yerro de la 4T creer que el IMSS va poder incorporar a todas las personas como beneficiarios de sus servicios, cuando su estructura organizativa corresponde a otro esquema, a la de una relación de tres partes entre empresarios, trabajadores y gobierno. Otorgarle de un plumazo, el servicio a millones de nuevos usuarios sólo generará el menoscabo y la ruina del sistema de salud del IMSS por completo.

En materia de seguridad, está claro que sin la aplicación de la ley y sin Estado de Derecho no existe un país. Los ya famosos abrazos a los grupos criminales, generaron además de una gran impunidad, miles de muertos El gobierno obradorista otorgó carta blanca al narcotráfico para que trabajaran libremente: han usado el terror territorial para cometer muchos delitos y ganar sumas millonarias, además de imponer a sus candidatos a través de la coalición de partidos con Morena. La violencia sólo se incrementará conforme se acerca el 2 de junio, otro y será el peor saldo del sexenio. El mensaje de los criminales es básicamente que eliminaran a quien se atraviese con las campañas de sus candidatos. Esa amenaza viene con el visto bueno y el aval del habitante de palacio nacional. Lo que se debería hacer, es atacar los focos de insurgencia de los carteles del narcotráfico que existen en el país. El crimen organizado debe ser aplastado y reducido de ser el problema de seguridad nacional como lo es hoy, a ser un asunto de seguridad pública, que pueda ser manejado por las policías estatales y municipales bien entrenados y equipados para la tarea. Sólo así podrá acabar la ola de violencia en toda la nación.

Desapariciones, México afronta una crisis horrorosa: la desaparición forzada de miles de personas: 2,595 desapariciones sucedidas en los primeros días del 2023, pero tras las cifras y las estadísticas existen miles de familias con un enorme sufrimiento y una insoportable angustia, madres, padres, hijos y hermanos gritan por una respuesta, y por justicia. Y, en medio de esta tragedia, se alza un halo de indiferencia, un aire de desprecio que surge desde lo alto hasta las fosas clandestinas. El habitante del Palacio ofreció “un cambio y un enfoque humano en la política mexicana”, pero sus acciones y actitudes hacia los colectivos de madres buscadoras han arrojado una luz inquietante (por decir lo menos) sobre su compromiso real. Estas mujeres valientes, llenas de un coraje inquebrantable, han tomado la tarea de buscar a sus seres queridos por sí mismas, recorriendo campos y fosas clandestinas, enfrentando peligros y amenazas, en una lucha que nunca debieron emprender. Pero en lugar de ser recibidas con empatía y apoyo por parte de las autoridades, las madres buscadoras han sido testigos de desplantes y desaires por parte del líder de la nación. Sus demandas de reuniones y atención han sido ignoradas en más de una ocasión, dejando entrever un menosprecio que hiere profundamente.

Pero la inseguridad y violencia generalizada, es el saldo más terrífico que marcara a este gobierno “Cuatroteista”, que más que transformación ha sido de destrucción y muerte. En las entidades con el mayor número de crímenes políticos, Guerrero, Michoacán y Chiapas, ha prevalecido la violencia, la ingobernabilidad, pero sobre todo la incapacidad y complicidad de sus “sátrapas”. Pero no les pasa nada ya que los tres están cobijados bajo el manto protector “del mandamás oficialista”. Chiapas es un desastre. El cuñado de Adán Augusto hace tiempo que perdió el control y manejo del gobierno y se lo cedió a los carteles del crimen organizado, quienes se movilizan por toda la entidad haciendo alarde de su poder de fuego. En Michoacán se cierne la crisis de la extorsión generalizada a los agricultores y la lucha de los carteles por dominar el territorio cuyo principal responsable, es el gobernante en turno que ha resultado todo un inepto, como todos los provenientes del partido oficial. Y en Guerrero, los ciudadanos padecen y sufren las consecuencias de una espiral de violencia interminable. Las extorsiones, secuestros y desapariciones son una realidad cotidiana para todos los guerrerenses. De acuerdo a estadísticas oficiales, el número de secuestros y extorsiones se han elevado exponencialmente. Y no son sólo números: “son el fiel reflejo de las vidas acabadas y de familias destrozadas por el crimen”. Y la figura de la gobernadora es de una ausencia total, más notable por sus omisiones que por su presencia o sus acciones. El clima de violencia exacerbado que azota al estado en las últimas semanas ha dejado al descubierto la necesidad de liderazgo y acción concretos, en un momento en que la seguridad y el bienestar de los guerrerenses penden de un hilo.

Este domingo 7 de abril se llevó a cabo, el primero de tres debates presidenciales que organizará el INE. En este primer ejercicio se discutieron temas de educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, discriminación y violencia de género. La candidata del oficialismo se vio acartonada, sin elementos sólidos para “defender los nulos logros gubernamentales de su patrón”., inclusive hizo grandes esfuerzos para no contradecir en ningún momento la retórica presidencial. Mientras que la candidata del frente opositor, se vio más fresca, con más soltura y de lleno propuso, arriesgó y atacó a su contrincante, de Máynez, ni siquiera vale la pena comentar lo que expresó. La “elección de Estado” o, peor aún, la “narco-elección de Estado” no debemos permitirla, como si las y los mexicanos fuéramos presa de la estrategia de la mentira y la estupidez gubernamental. La mejor manera de vencerla es lograr una gran participación electoral, no tener miedo a salir a votar el 2 de junio, y por supuesto ni un voto a Morena

ES CUANTO

ADENDDUM: El domingo 31 de marzo hubo un enfrentamiento entre sicarios con varios muertos en La Concordia. Más tarde hubo un tiroteo entre guardias nacionales y sicarios en la presa La Angostura. En un video se pudieron observar al menos 10 cuerpos de civiles y criminales, así como decenas de armas decomisadas Las autoridades federales y estales se tardaron varios días en reportar el hecho, y lo subestimaron. Descaro, cinismo y estulticia de estos oficialistas, que nos desgobiernan.