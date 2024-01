Madres en Resistencia piden justicia por desaparecidos

– Denunciaron la lentitud con la que las autoridades han abordado las investigaciones y esclarecimientos de casos de desapariciones y feminicidios en Chiapas –

El colectivo ‘Madres en Resistencia’ llevó a cabo una marcha en la capital chiapaneca para demandar a las autoridades un mayor compromiso en la localización con vida de personas desaparecidas.

Aunque esta movilización estaba prevista como parte de una marcha nacional por la paz, se canceló en Tuxtla Gutiérrez debido a la falta de participación. Sin embargo, las mujeres del colectivo marcharon desde el ‘Puente de Colores’ hacia el centro de la ciudad para expresar su exigencia de justicia.

Según informó Reporte Ciudadano, durante la caminata, las manifestantes denunciaron la lentitud con la que las autoridades han abordado las investigaciones y esclarecimientos de casos de desapariciones y feminicidios. Algunos casos llevan dos años sin mostrar avances significativos, y los familiares se enfrentan a obstáculos en lugar de recibir apoyo oficial.

Se destacó el caso de la menor Jade Yuing, cuyo cuerpo fue encontrado en el Indeporte, presuntamente por suicidio. Sin embargo, los familiares sostienen que la causa de la muerte fue diferente y han estado exigiendo justicia de manera constante.

Los participantes de la manifestación subrayaron que el estado no debe ser omiso ante la violencia y la inseguridad. “Desapariciones, homicidios, feminicidios, deben ser atendidos por las autoridades. Muchas familias están padeciendo la muerte y desaparición de sus seres queridos, en varios casos no se tiene ninguna noticia, no se sabe nada”, expresaron.

Durante la marcha, se lanzaron consignas como “Los buscamos porque los amamos” y “Justicia a los feminicidios en Chiapas”. (Foto: Reporte Ciudadano)