ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

LOS BANCOS, LOS CONSENTIDOS DEL MERCADO

En el sexenio que está a punto de terminar, el sector bancario ha sido uno de los más favorecidos por la fortuna de la oferta y demanda. Es el más relevante en términos de su participación en los activos del sistema financiero y mantiene holgados niveles de liquidez y capital con respecto a los mínimos regulatorios, lo cual permite que tenga la capacidad para absorber choques o eventos inesperados que pudieran materializarse en el corto y mediano plazos. Además, con respecto al análisis de sus vulnerabilidades, un estudio del Banco de México identifica que éstas se mantienen acotadas. En cuanto al análisis de su riesgo de crédito, se concluye que este se mantuvo en niveles relativamente estables durante el periodo que cubre el Reporte mencionado. Hacia delante, se prevé que la evolución de este sector continúe determinada por el desempeño de la actividad económica en el país. En cuanto al riesgo de mercado de los bancos, el Banxico observa una ligera disminución con respecto al último Reporte, explicada por ajustes en las posiciones de los portafolios, particularmente en instrumentos que son sensibles a movimientos de las tasas de interés.

La banca múltiple en su conjunto se muestra resiliente con base en los resultados de las pruebas de estrés de solvencia y liquidez, realizadas por el instituto bancario central, para las que se suponen escenarios adversos pero plausibles que las instituciones pudieran enfrentar. Los objetivos principales de estos análisis son: i) identificar y analizar vulnerabilidades del sistema bancario en su conjunto, ii) evaluar la resiliencia y capacidad de absorción de pérdidas de las instituciones bancarias mexicanas ante los escenarios diseñados; y iii) evaluar la posición de liquidez de la banca múltiple para enfrentar episodios de estrés experimentados en lo pasado, así como estimar la salida de flujos de efectivo que podría darse bajo determinados escenarios severos.

Los resultados de las pruebas de estrés de crédito muestran que el índice de capitalización de las instituciones bancarias en México le permitiría al sistema, a nivel agregado y en los escenarios considerados, concluir el horizonte de simulación de tres años con niveles que exceden con holgura al mínimo regulatorio, incluyendo los suplementos de capital. Sin embargo, a nivel individual existen ciertas instituciones bancarias, que representan un porcentaje bajo del total de activos del sistema, que podrían registrar mayores afectaciones en sus niveles de capitalización en algunos de los escenarios simulados. En las pruebas de estrés de liquidez, los resultados muestran que los bancos, en general, podrían afrontar episodios de estrés superiores a los experimentados en el pasado y que la banca en su conjunto mantendría un superávit de liquidez.

Por su parte, la banca de desarrollo y las instituciones de fomento, en general, continúan presentando solidez financiera, tanto en sus niveles de capitalización como en su liquidez. A pesar de un menor saldo de financiamiento y una disminución anual real en la constitución de reservas preventivas, este conjunto de entidades refleja una evolución favorable, tanto en los principales rubros del balance general, como en el estado de resultados. Por otro lado, en el sector de intermediarios financieros no bancarios regulados y no regulados (OIFNB), se observó una ligera recuperación en su fondeo y en sus condiciones de financiamiento de mercado a fines de 2023 e inicios de 2024. Estas entidades son vulnerables a disminuciones en la actividad económica por el segmento de la población y empresas que atienden, por lo que una desaceleración abrupta podría conducir a un deterioro significativo en la morosidad y ello a ocasionar problemas en su calidad crediticia y generación de ingresos por margen financiero. Dichas instituciones no representan un riesgo para la estabilidad financiera al ser pequeñas y estar poco interconectadas con la banca del país.

Aunado a los riesgos ya señalados, Banxico da seguimiento al riesgo de la continuidad operativa de las instituciones financieras, así como al desempeño de las infraestructuras de mercados financieros y los sistemas de pagos administrados y operados por el Banco de México. Lo anterior, debido a la importancia sistémica que estos representan. Al cierre de abril 2024, el Índice de disponibilidad de infraestructuras de mercados financieros y sistemas de pagos se mantuvo en niveles altos y los sistemas de pagos no presentaron interrupción alguna en sus servicios derivado de algún incidente.