Nuevo avance de ‘The Penguin’ con Colin Farrell y Cristin Milioti

• Warner Bros. Discovery lanzó el segundo avance de ‘The Penguin’ con Colin Farrell y Cristin Milioti en los papeles protagónicos

Estados Unidos.- Warner Bros. Discovery, Max y James Gunn compartieron la mañana de este jueves un nuevo avance de The Penguin, serie spin-off que no sólo continúa en la misma línea del tiempo que The Batman (2022) y es protagonizada por el nominado al Premio Oscar, Colin Farrell, sino que inicia justo después de lo visto en la película dirigida por Matt Reeves.

Se trata de una serie de ocho episodios que tiene como protagonista a uno de los villanos más populares de DC Cómics, Oswald Cobblepot, mejor conocido como The Penguin, y la búsqueda del poder absoluto del universo criminal de Ciudad Gótica, que se encuentra en una zona compleja tras la muerte de Carmine Falcone, por lo que toda la podredumbre se encuentra en disputa entre la hija de Carmine, Sofia y Cobbleport.

Es uno de los (pocos) proyectos pertenecientes al universo de The Batman junto a otras dos series que se centrarán en el Departamento de Policía de Gotham y el Arkham Asylum. The Penguin comenzó su preproducción desde septiembre de 2021 y, casi tres años exactos después, llegará a la plataforma de streaming Max como una serie original de la misma.

La serie del personaje escrito por Bob Kane y Bill Finger fue escrita por Lauren LeFranc y al menos tres de los episodios dirigidos por Craig Zobel (The Leftlovers, American Gods). El reparto, además de Colin Farrell y Cristin Milioti como Sofia Falcone, lo completan Michael Zegen como Alberto y Clancy Brown como Salvatore Maroni. Asimismo estarán presentes Rhenzy Feliz, Michael Kely, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, Francois Chau y David H. Holmes.

El avance, que puede ver al final de la nota, inicia justo donde concluye la última escena de The Batman, con la inundación de Ciudad Gótica y “Oz” diciendo que la ciudad terminó hecha un desastre. Tras un corte, se ve al villano comunicando a Sal en la prisión de Arkham que Carmine ha muerto y que él tomará las riendas.

Sin embargo, pese a su perspicacia y notar que los Falcone “no se encuentran bien”. Entonces aparece Alberto, hijo de Carmine, y lo increpa diciéndole que si tomará lo que “le pertenece”, es decir todo lo construido por su padre. Y es entonces donde Sofia hace su aparición estelar, anticipando que no se encuentra “rota” por la muerte de su padre, sino lista para tomar lo que es suyo.

El resto, una cacería entre los poderosos. Explosiones, oscuridad, balas, muchas balas. La serie se estrenará en septiembre próximo a través de Max. El día exacto no está anunciado.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial