Llegó el momento de hacer algo por Tuxtla: Paco Rojas

– El candidato a alcalde llamó a los tuxtlecos a no rendirse, y agradeció el apoyo demostrado hasta hoy –

“Llegó el momento de hacer algo por Tuxtla, por nuestra dignidad, por nuestras familias”, afirmó Paco Rojas, abanderado del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal.

El candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Tuxtla, aseguró que su forma de hacer gobierno ha repercutido positivamente en la vida de los tuxtlecos.

Rojas Toledo precisó que, en su administración, entre 1999 a 2001, trabajó en la remodelación de la Avenida Central, en la ampliación de las redes de agua potable, seguridad, alumbrado público, entre otros.

“Nosotros hemos roto los protocolos, no buscamos reconocimientos, no queremos aplausos, pero si hemos sido y somos verdaderamente cercanos a la gente, no tenemos que mentir o comprar conciencias”, sostuvo.

Como muestra, recordó que en su administración se implementó un programa televisivo de denuncia ciudadana para atender de manera eficaz los problemas de la ciudad.

Por esta razón, Paco Rojas dijo “he decidido volver a trabajar por esta gran ciudad y sus habitantes. Es lo que me mueve, no llenarme los bolsillos de dinero”.

El candidato llamó a los tuxtlecos a no rendirse, y agradeció el apoyo demostrado hasta el día de hoy. “Llegó el momento de hacer algo por Tuxtla, por nuestra dignidad, por nuestras familias y por el futuro de los que vienen detrás de nosotros”, aseveró.