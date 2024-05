Se suman más trabajadores a protestas en el COBACH

– Decenas de integrantes del MORESI se unieron a la exigencia de pago del Bono del Bienestar –

Este jueves, trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), afiliados al sindicato Independiente de Movimiento de Regeneración Nacional (MORESI), se unieron a las protestas para exigir el pago del Bono del Bienestar.

Los trabajadores se congregaron frente a la Dirección General del COBACH para demandar el pago del bono, así como para hacer otras peticiones, informó la agencia Reporte Ciudadano.

Este es el segundo sindicato que se manifiesta, después de que el miércoles los miembros del SUICOBACH iniciaran un paro indefinido por el mismo motivo, exigiendo el pago del bono y la basificación.

Carlos Raymundo Acosta, secretario general del sindicato, explicó que están respaldando a los trabajadores administrativos del colegio. “Estamos aquí para apoyar a los compañeros administrativos que se encuentran en las 9 regiones del estado, para que sus demandas sean atendidas, incluido el pago del bienestar”, dijo.

La protesta realizada este jueves en la capital chiapaneca es solo una muestra de lo que el sindicato puede hacer. En caso de ser necesario, convocarán a una movilización en todas las regiones del estado, con la participación de miles de docentes.

“Necesitamos que las demandas de los compañeros sean escuchadas. Queremos dejarles claro que no están solos. Hemos sido respetuosos cuando nos pidieron no intervenir, pero esto no es una injerencia sindical, es un apoyo que les estamos brindando”, agregó.

Acosta subrayó que juntos lograrán obtener respuestas rápidas a estas demandas y establecer un diálogo con las autoridades. “El objetivo de los trabajadores es asegurar que este beneficio, que fue un mandato del presidente de la República, se cumpla”. (Foto: Reporte Ciudadano)