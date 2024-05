DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

LEGISLADORA GROSERA

Comenzamos… En el primer debate donde participaron las candidatas y el candidato a la gubernatura de Chiapas, hubo un comportamiento de mucho respeto de los participantes, la conducción de los moderadores Karina Toalá y Miguel Ángel Osio, excelente. Los protagonistas: Olga Luz Espinosa Morales abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Karla Irazema Muñoz Balanzar, abanderada del Movimiento Ciudadano y Eduardo Ramírez Aguilar de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, los temas: Desarrollo Económico; Seguridad y Justicia; Desarrollo Social; y Sociedad. Al concluir ese primer debate podemos enumerar las propuestas de cada uno. Eduardo Ramírez, sus propuestas fueron: 1.- Gobernar a través de la consulta popular. 2.- Implementar el programa “Mujer Transformadora”. 3.- Desarrollar un corredor de inversión en la Frontera Sur. 4.- Crear más zonas metropolitanas para potenciar el desarrollo urbano en más municipios. 5.- Digitalizar el gobierno estatal para que haya transparencia de los recursos y se acabe la corrupción. 6.- Impulsar un Chiapas conectado que permita reforzar la educación y la seguridad. 7.- Reivindicar a los pueblos originarios de la entidad con estrategias que combatan la discriminación y la exclusión. 8.- Realizar el primer Festival Cultural y Social “La Chiapanequidad”. 9.- Establecer una beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. 10.- Incrementar los salarios a las y los policías. 11.- Consolidar un grupo táctico que adiestrará las Fuerzas Armadas. 12.- Implementar el programa “Vecino Vigilante” y Pulsera de Seguridad para las Mujeres en municipios con mayor índice delictivo. 13.- Instituir el primer Centro de Alto Rendimiento para las Personas con Discapacidad. 14.- Crear la autopista Palenque a Ocosingo. 15.- Generar el primer Centro de Atención de Cáncer para pueblo de Chiapas. 16.- Presentar una batería de reformas para darles voz y decisión a la comunidad LGBTTTIQ y 17.- Crear la Secretaría de Innovación Digital. Olga Luz Espinosadijo que enfrentará las problemáticas y situaciones que atraviesa el estado de Chiapas en materia de seguridad, salud y desarrollo social. Sus propuestas: “Vivienda joven”; El Instituto de la Diversidad Sexual, “En mi gobierno todas las personas todos los derechos”, recalcó. Mientras Karla Muñoz no dijo mucho en su participación, al menos algo que destacar. Si me preguntan quién ganó, seré franco, les contestaré que ninguno, porque esa decisión la tendrá la ciudadanía el próximo 02 de junio, dentro de 25 días.

Continuamos… Las expresiones de nuestros representantes populares dan vergüenza. La oriunda de Ocosingo, María de los Ángeles Trejo Huerta actual diputada local es una de las legisladoras más repudiada por la sociedad. Comentan que esta señora aprendiz de política, Ángeles Trejo se refirió a Bertha Flores Sánchez con el despectivo “Chamaca India, como piensa que va a ser diputada”. Bertha es una chica orgullosa con raíces autóctonas y va como candidata por Morena a diputada local por el VII distrito electoral local con sede en Ocosingo y sin duda ocupará una Curul en la próxima legislatura local. Todo el odio que destila la ex presidenta de la Mesa Directiva Ángeles Trejo es producto porque le negaron su registro para reelegirse. No podían darle otra oportunidad ya que en el tiempo que lleva como legisladora no ha demostrado capacidad para desempeñar ese cargo, hasta la hicieron presidenta y no pudo con esa responsabilidad. Esta acomplejada e inepta diputada debería ser desaforada. Bertha Flores Sánchezganará la elección y será diputada local, a pesar de que el monstruo de Ángeles este operando para evitar que gane. La comunidad indígena merece respeto.

Seguimos… Que irresponsabilidad de las autoridades municipales de Tonalá, llevan varios meses sin agua y ahora algunos días tienen energía eléctrica y otros no. Estamos pasando por la peor época de calor de muchos años, el peligro acecha por los golpes de calor, las quemazones de pastizales y ahora con la falta de electricidad se echan a perder los alimentos que necesitan refrigerarse, los ríos completamente secos. Este asunto no es únicamente en el municipio de Tonalá, en muchos otros lugares se da esa penosa situación. La sequía pega duro a toda la entidad, pero más en los lugares como Tonalá, la Tierra del Sol, donde el termómetro ha llegado a registrar cerca de los 50 grados en algunas horas del día. Tonalá ha sido uno de los lugares más calurosos. ¿Que han hecho las autoridades municipales para surtir de agua potable a la población?, la respuesta es NADA, absolutamente nada, pero los recibos de agua y energía eléctrica llegan puntualmente. Los que se benefician con esta situación son los vendedores de pipas de agua que han elevado las tarifas en un cien por ciento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, a partir del 15 de mayo, comienzan las lluvias, pero antes habrá calor intenso donde los médicos recomiendan tomar mucha agua, no exponerse a los rayos del sol. La Auditoría Superior del Estado (ASE), debería de investigar que destino han tenido los recursos que han ejercido algunos irresponsables alcaldes y también el trabajo de las y los “flamantes” síndicos que se han convertido en cómplices. En La Tierra del Sol, al ritmo que toca el musico se baila. ¿Los piperos le darán su tajada al alcalde por no abrir la llave?. Es pregunta, la misma que se hacen todos los turulos.

Terminamos… En salto de Agua la campaña electoral por conseguir adueñarse de la presidencia municipal se ha convertido en una lucha campal entre dos contendientes. Esto demuestra la ambición de algunos grupos por manejar el presupuesto. Uno de los candidatos, Javier Herrera Ríos, mejor conocido como “el Pato”, que va con los colores de Morena, lleva a la hija del actual alcalde Román Mena de la Cruz, como sindico y va con todo el apoyo político y económico de Herrera Ríos, que por cierto dicen los salteros que no ha hecho nada en benéfico de la población, lo que sí ha hecho es abultar su patrimonio personal, esos dicen allá. Mientras el candidato Javier Herrera es el que ha sido más beneficiado en la presente administración municipal, ya que le dieron la asignación directa de las obras municipales. El otro candidato que impuso el partido verde es Humberto Vázquez, de extracción indígena, que está siendo apoyado por el edil de Tumbalá, Heidy Vázquez Arcos con antecedentes no muy recomendables, dicen. Hay otros candidatos, pero no figuran en el escenario local, son de relleno. La pelea se centra entre estos dos aspirantes y se han enfrascado en una lucha sucia, de desacreditaciones, de amenazas, lo que está dividiendo a la ciudadanía que quieren convencerla regalándoles baratijas de plástico y espejitos. Lo único que han logrado esos candidatos es atemorizar a la población. Seguiremos informando.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.