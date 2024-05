ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

LA HORA DE LA VERDAD

A punto está de llegar la hora de la verdad. Se cierran las campañas este miércoles 29 de mayo; se acaba la propaganda (aunque la candidata de la oposición ha continuado retando a la autoridad jurisdiccional del Instituto Nacional Electoral, que le prohibió no calificar de narco a su contrincante, la doctora, premio Nobel de la Paz, Claudia Sheinbaum Pardo, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La candidata panista está “consciente” de que ella va en primer lugar de acuerdo con la encuestadora Massive Caller, una empresa cuyo propietario es Carlos Campos Riojas, exregidor en Monterrey por Acción Nacional, quien ha enfrentado diversos cuestionamientos sobre su imparcialidad y relaciones con partidos políticos, especialmente tras su contrato con la campaña de Ricardo Anaya en el proceso electoral de hace seis años. Pero la mayoría de las encuestadoras serias, profesionales, le dan la ventaja a la candidata de Morena, por alrededor de 20/24 puntos. Sin embargo, todo quedará aclarado al atardecer o anochecer del domingo venidero 2 de junio, cuando el INE dé a conocer los primeros resultados de la votación presidencial y, aún más, el miércoles siguiente cuando el órgano electoral dé los resultados de las elecciones para cambiar el Congreso de la Unión (diputados y senadores), las 9 gubernaturas y las presidencias municipales. Muchos mexicanos están ya listos para salir, el domingo, y acudir a votar en sus centros de votación, aunque en estados como Baja California seguramente no votarán por ella porque, en algún momento de la campaña, declaró que Tijuana no era tan bonito como Cancún. Además, pesan sobre su fama de mentirosa todas las mentiras que profirió en el transcurso de su campaña.

En otro momento, el beneficiario de los apoyos financieros del INE, en su calidad de dirigente de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano Grijalvo, el que sirve los cafés cuando se reúnen en la mesa Alito y Marko, convocó (imagine, qué locura) a los ex perredistas que salieron de ese partido en el 2018 y se fueron con López Obrador al Movimiento de Regeneración Nacional. Pero lo más deplorable fue, o ha sido, que la derecha, con Xóchitl a la cabeza y la prensa vendida o alquilada, así como los “intelectuales por cuales” y los periodistas alquilados o vendidos, desplegaron una campaña de odio y una brutal guerra sucia contra el presidente López Obrador, y contra la candidata presidencial de Morena. Afortunadamente para estos, los ataques, los más rudos, como narco presidente y narca candidata, no tuvieron ningún efecto en los números. Es más, los momios a su favor crecieron y se impusieron en las encuestas. Y con la sarta de mentiras proferida por la señora X, en el transcurso de su campaña, sólo logró que a mayoría de los ciudadanos la hicieran a un lado y concentraran sus simpatías en Sheinbaum Pardo.

Todo está claro. A la final, que son las elecciones del domingo, quien llega triunfadora, independientemente de los porcentajes de la inmensa mayoría de las encuestas, es la candidata morenista. Sólo podría triunfar la señora Gálvez mediante un fraude electoral y, hay quien dice que a señora Norma Piña, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prepara para ser la protagonista de un desconocimiento de la elección presidencial. Esto sería lo extremo, pero está en la mente y el ánimo de muchos observadores y analistas electorales.