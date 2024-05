Julián Quiñones ya tendría equipo en la liga saudí

Luego de coronarse como bicampeón del fútbol mexicano con las Águilas del América, el delantero y también seleccionado nacional, Julián Quiñones, deja la escuadra azulcrema al firmar con el Al-Qadisiyah.

El jugador se encontraría viajando a Medio Oriente luego de firmar un contrato por tres años y recibiendo una paga que supera tres veces lo que ya recibe en Coapa; sin embargo, aún está a la espera el anuncio oficial por parte de ambas alineaciones.

El cuadro de la Liga Pro Saudi habría acordado un traspaso que ronda entre los 12 y 14 millones de dólares por Quiñones y así debutar en la liga donde se destacan nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, entre otros.

Julián Quiñones llegó al América en julio de 2023, decisión que terminó siendo un acierto para la dirección del equipo al obtenerse un alto rendimiento por parte del atacante, siendo pieza clave para la obtención del bicampeonato.

Sin embargo, parece ser el momento adecuado para liberar al naturalizado mexicano, pues a sus 27 años está en la edad adecuada para exprimir las ofertas que pueda recibir.

Por su parte, Quiñones, no ha compartido declaraciones respecto a este cambio; sin embargo, tras el triunfo el América en el Clausura 2024 expresó ante medios algunas palabras en referencia a una posible salida del equipo.

“Si me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas, ¿no? Cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida. Estoy feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merecen, ahorita está aún más en la historia, conseguimos la 15, me voy contento, contento porque hice todo que me pedían y di todo de mí”.

Con información de 24 horas

Foto: 24 Horas