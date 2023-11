Flor Esponda será coordinadora federalista por Tuxtla

– “Mi compromiso es seguir trabajando y redoblar esfuerzos, mi convicción es inquebrantable para seguir transformando a Tuxtla, somos la fuerza de la esperanza” dijo –

Flor de María Esponda Torres, Consejera Nacional de morena y Legisladora Local anunció antes medios de comunicación su registro al Proceso Interno de morena para ser Coordinadora Federalista por Tuxtla.

Esponda Torres ha destacado dentro del Congreso del Estado de Chiapas, al ser Secretaria de la Mesa Directiva y siendo una de las legisladoras más jóvenes de esta 68 legislatura. Además ha sigo gran impulsora de iniciativas que han sido de gran relevancia para la sociedad Chiapaneca y para todo el país.

Dentro de morena se ha convertido en una referente joven, llegando a ser Presidenta del Consejo Estatal, desde se ha pronunciado y ha levantado la voz dentro del movimiento a favor siempre de la unidad y la organización.

“Esta decisión de registrarme al proceso interno de morena no fue solamente personal, es en conjunto miles de tuxtlecas y tuxtlecos, que son mi fuerza y motivación para seguir sumando toda mi energía y capacidad política para que logremos el Tuxtla que anhelamos. La Cuarta Transformación exige construir un segundo piso para seguir consolidando grandes reformas a nivel federa. No tengan duda, soy una mujer de palabra, que la mueven tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Además afirmó que se tiene que seguir defendiendo la transformación en Chiapas, que ha sentado las bases con el gran trabajo del Gobernador del Estado, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, y esto solo será en unidad, trabajando de la mano del Coordinador Estatal de la Defensa de la 4T, el Senador Eduardo Ramírez, y por supuesto la Coordinadora Nacional, la Dra Claudia Sheinbaum Pardo.

“Mi compromiso es seguir trabajando y redoblar esfuerzos, mi convicción es inquebrantable para seguir transformando a Tuxtla, somos la fuerza de la esperanza”, finalizó.