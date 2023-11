Exhiben a supuestos padres del agresor de Lomas de Angelópolis

En redes sociales han exhibido a los presuntos padres del joven agresor de Lomas de Angelópolis; también serían golpeadores.

Luego del caso de la agresión de un joven a un vigilante de una caseta en un fraccionamiento -ubicado en Lomas de Angelópolis, Puebla– ocurrido el pasado 27 de noviembre, se han exhibido a los supuestos hombres.

Los usuarios de las redes sociales se dieron a la tarea de identificar al joven agresor -de nombre Patricio “P”-, pero al parecer encontraron a quienes serían sus padres.

Supuesto padre de Patricio “P”

En primera instancia exhibieron al supuesto padre de Patricio -identificado como Carlos Hiram “P”– quien sería un empresario, dueño de una consultoría en Morelos.

Los usuarios difundieron un video en el cual se aprecia a una hombre -presuntamente sería Carlos Hiram- en el cual amenaza a un guardia de seguridad, pero se desconoce si pertenece al mismo sitio donde ocurrió la agresión de quien sería su hijo.

“¿Cómo no me va abrir, si soy el propietario de la casa?… ¡Y este brother ya me ha visto muchas veces!¡Ya es personal cabr*! Puedo pagar la multa, la que sea, la verg*, la demanda que seay partirte tu madre. Entonces bajale de huevos ¡¿Entendiste?! Cuando me veas en la mota, dejame entrar cabr*”.

Los usuarios en redes sociales señalan a Carlos Hiram de presuntamente tener expedientes en su contra por tener problemas familiares con la que sería su esposa, esto en el estado de Morelos.

Supuesta madre de Patricio “P”

Los ciudadanos se dieron a la tarea de buscar a la que sería la supuesta madre del joven agresor -quien la han identificado como Paola “M”-.

Sobre dicha mujer, los usuarios difundieron un video en el cual se aprecia a una mujer agrediendo a otra por presuntos problemas maritales.

Dicho hecho ocurrió en el año 2022 en las afueras de un café ubicado en la plaza comercial de Cuernavaca.

En las imágenes se aprecia a una mujer que se va a los golpes contra otra fémina, pero una tercera persona sostiene a la víctima para que la supuesta madre de Patricio la golpee. Todo esto es captado por el presunto padre, es decir, Carlos “P”.

Los internautas dieron con el perfil de Facebook de la mujer en cuya foto principal se le mira rodeada de un par de menores de edad y quien al parecer sería Patricio “P”.

Sobre los hechos presuntamente cometidos por Patricio “P”, Sergio Salomón -gobernador de Puebla– condenó lo sucedido y pidió a los afectados levantar la denuncia formal.

A su vez exhortó a la Fiscalía de Puebla a realizar las indagatorias correspondientes.

