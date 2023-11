Es más difícil es que baje la inflación: Jonathan Heath

• Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, también vislumbra un “ajuste cauteloso” a las tasas de interés para 2024

México.- Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), detalló que cada vez va a ser mas difícil que baje la inflación en México en el próximo año, conforme se vaya acercando a la meta que tiene contemplado dicho órgano autónomo, que es de 3 por ciento.

La trayectoria durante el año entrante va a ser un poco más difícil: mientras más nos vamos acercando a nuestra meta, más difícil es seguir que vaya bajando la inflación, eso es muy notorio”, indicó en entrevista, Heath Constable.

“Varias cosas que nos ayudaron a que bajara la inflación en estos últimos 12 meses, no necesariamente los vamos a tener que nos ayuden el año entrante. Por ejemplo, la baja tan aguda en la parte no subyacente de la inflación, que bajó muchísimo, y eso ayudó a jalar la inflación hacia la baja, sin embargo, en el 2024 se espera que la inflación no subyacente vaya subir, por lo cual va a ser más difícil nuestra de que siga bajando la inflación”, puntualizó.

La tasa de inflación general decreció en México al 4.26 por ciento anual en octubre, su menor nivel desde febrero de 2021, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato, por debajo de las expectativas del mercado, representa nueve meses consecutivos de descenso tras el índice de 4.45 por ciento en septiembre y después de haber iniciado el año con la tasa de 7.91 or ciento de enero.

Los precios al consumidor cerraron 2022 con una subida del 7.82 por ciento, el mayor nivel de 22 años y el siglo para un fin de año.

El dato de octubre se publica horas antes de la nueva decisión de política monetaria del Banco de México, que mantuvo la tasa de interés en 11.25 por ciento.

El subgobernador de Banxico vislumbra de cara al próximo año un “ajuste cauteloso” a la baja de su tasa de interés, incluso detalló que podría ser de 25 puntos base.

“Todos están como que tratando de ver cuando pudiéramos empezar a bajar tasas, y apuntan a que en un momento dado empezando el año entrante, febrero o marzo, que se pudiera dar un primer ajuste. Sin embargo este ajuste debería ser muy cauteloso, debería ser de muy poco monto, quizás 25 puntos base a lo mucho y no es para empezar a reducir la postura monetaria restrictiva que tenemos, sino que es para mantenerlo en el nivel que esté, porque ahorita con el manejo pasivo de tasas, la postura monetaria está sabiendo poco a poco”, indicó.

“Para evitar que suba demasiado, tenemos que hacer un ajuste fino, uno, dos o treces en el año, pues bajarla un poco para que la postura monetaria no se nos vuelva mucho más restrictiva que lo que es ahorita. Va ser en función de cómo se desenvuelven los datos, de cómo se va desenvolviendo la inflación, y muchas cosas que pasan en México y a nivel global”, subrayó Jonathan Heath.

“La parte dentro de la subyacente que no cede son los precios de servicios, porque los precio de las mercancías se están reduciendo de una forma bastante aceptable, pero no hemos visto todavía que la inflación de los servicios empiece a ceder, eso es lo que más nos preocupa por lo pronto. Hay que mantener una postura monetaria restrictiva por un tiempo extendido, y teniendo en cuenta que la política monetaria opera con rezagos, dejar que estos rezagos lleguen a surtir efectos. No es inmediato, tarda tiempo”, explicó.

Con información de SUN

Foto: EFE