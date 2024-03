El legendario conductor Pepe Segarra se despide de Televisa

Después de más cuatro décadas de pertenecer a la empresa Televisa, el conductor y cronista deportivo, Pepe Segarra anunció en sus redes sociales que ya no estará más con la televisora de San Ángel.

“Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto”, escribió Segarra en sus cuentas digitales.

El entrañable comentarista se volvió muy famoso también por formar una tercia especial junto a Enrique Burak y Antonio de Valdés. Los tres hicieron cualquier cantidad de coberturas de Super Bowls, Series Mundiales de béisbol y Juegos Olímpicos.

Recientemente produjeron un podcast llamado “Amigos”, el cual también pertenece a la cadena televisiva y por ahora se desconoce si este proyecto continuará. El último trabajo que “Los tres amigos” realizaron juntos fue el Super Bowl LVIII, en Las Vegas, donde Kansas City se impuso a los 49ers.

Ante el anuncio de Segarra, compañeros y excompañeros de Televisa, así como otros medios, le dieron sus buenos deseos, algunos otros, incluso, mencionaron que podría ahora llegar a la cadena deportivaESPN o Fox Sports, sin embargo, el propio comunicador no ha dado más información al respecto.

Por su parte, Toño de Valdés se despidió públicamente de su compañero y amigo:

“José Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Super Bowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito”, publicó el comentarista.

Y Enrique también le dio la despedida con este mensaje: “Querido Pepe, me siento muy triste, pero a la vez contento por ti en este nuevo camino. La vida nos hizo amigos y hermanos. Me quedo con lo vivido profesionalmente, pero sobre todo con la parte personal. Sé que harás mejores a tus nuevos compañeros como lo hiciste con nosotros”, escribió Burak.

Con información de 24 Horas

Foto. 24 Horas