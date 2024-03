Destruir la banda o reconfigurarla: Descartes A Kant

Desde el lanzamiento de Paper Dolls (2006), la banda Descartes A Kant ha visto y vivido los constantes cambios que ha tenido la industria musical y en este periodo no es la excepción.

En 2023 ha vuelto con un nuevo integrante y su más reciente álbum, After The Destruction con el cual recorrerán varias ciudades de México en este 2024. Aunque se le podría considerar una banda de culto, el grupo originario de Guadalajara no se consideran como tal.

“(La banda) Es un proyecto que le ha apostado a ser sui generis y hacer las cosas desde la diferenciación por los valores que a nosotros nos gusta escuchar. Entra el arte en general y es una sublimación de la vida, cosa que siempre será parte de Descartes A Kant“, declaró Sandrushka Petrova, vocalista de la banda en entrevista con 24 HORAS.

Y es que tras el paso de la pandemia y la salida de tres de sus integrantes como Dafne Carballo (voz y guitarra), Jorge Chávez (batería), y Andro Muñoz (piano), la banda tenía que tomar una decisión: finalizar el proyecto o transformarse. La segunda fue la opción.

Tras la salida de la mitad del proyecto solo quedaron Sandrushka Petrova, Ana Cristina Mo, Memo Ibarra y se les unió Leo Padua convirtiéndose oficialmente en cuarteto.

“Eramos seis y de repente llega la pandemia y reconfiguró la vida de todos. Muchas bandas, no sobrevivieron. Estábamos entre destruir la banda o reconfigurarla y reinventarla. Los que estamos ahorita decidimos que no muriera.

“Hoy todo se siente súper fresco y con nuevas energías. Hicimos un nuevo equipo de trabajo y hoy estamos bendecidos porque hay gente que cree en nosotros y nos apoya”, recordó Petrova sobre la nueva etapa de Descartes A Kant.

Hablar de la transformación

Con After Destruction, Descartes A Kant habló sobre la incomodidad, los nuevos tiempos y la transformación ¿Cómo lo hizo? Conceptualizó la idea y con ello crearon una máquina ficticia la cual fue el apoyo para solucionar los problemas.

“El álbum fue una etapa de preproducción y composición extraña porque no sabíamos que iba a pasar exactamente y no sabíamos lo que estabamos haciendo.

“Creamos la DAK, una máquina cuyo personaje arreglaría todo lo que estaba pasando. ¿Cómo sería el dejar que los dispositivos se involucraran en los sentimientos? De ahí surgió la idea”, mencionó Sandrushka.

Y es que la banda mexicana también aprovechó su más reciente LP para hablar de la actualidad en el que el mundo ahora depende mucho de la conexión virtual.

“Descartes A Kant siempre ha sido un grupo multidisciplinario y por supuesto importa la narrativa de lo que estás contando. Fue la mejor oportunidad para hablar del hombre moderno y el caos. El mundo que está hipercomunicado y que nos genera también una sensación de aislamiento emocional.

“Es un disco que está conectando con la gente. Yo siempre he pensado que las banderas no sirven y que solo son separatista y en el caso de la música lo confirmo cada vez más”, agregó la vocalista.

Y es que adicional a lo que se vive en el mundo virtual, también se habla de la situación mental a la que nos enfrentamos millones de personas.

“El álbum es como una especie de limpieza emocional. Vamos conectando con la gente porque todos nos encontramos en un nudo de muchos sentimientos.

“Por eso los mensajes que tiene la DAK es la búsqueda de Paz. La pandemia nos cambió la manera de ver las cosas. Algunos quedamos con problemas mentales por ansiedad y algunos salimos de otros”, complementó Ana Cristina Mo, bajista del proyecto.

La banda actualmente se encuentra de gira y este 9 de marzo se presentará en la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX, compartiendo cartel con King Krule, Protomartyr, Diles Que No Me Maten, Corridor, Mengers y Glasser.

De acuerdo a Sandrushka y Ana Cristina habrá nuevas versiones de sus temas adecuados a la era After Destruction.

Ciudades como Texcoco, Pachuca, Guadalajara, Aguascalientes y hasta Querétaro serán testigos de su nuevo espectáculo en los próximos meses.

“Nunca habíamos toureado en el país. Antes de eso salimos primero a Europa pero llegó el momento de llevarlo a distintas ciudades. Nosotros reversionamos algunas de nuestras canciones de anteriores álbumes para adaptarlas al nuevo mundo. Logramos de una manera peculiar que perteneciera al universo”, adelantó Sandrushka.

Finalmente, Descartes A Kant sigue confiando en que la música es un mensaje y que con esta nueva era, y su segundo álbum bajo el sello Cleopatra Records, es una forma de seguir vigentes, llegar a públicos nuevos y mantener a los que han sido parte de su historia.

“Nos estamos dando cuenta que After Destruction es un mensaje poderoso. La gente va a decirnos en cada show cosas bonitas sobre el álbum.

“Esto ha sido un viaje increíble pues desde el preparar un disco, arriesgar a una propuesta no convencional en tiempos en el que todos quieren encontrar la forma del éxito y el algoritmo perfecto para viralizarse.

“Ha sido loca la transformación de la humanidad. Lo único que puedo decir es que lo poderoso será el mensaje y autenticidad. Nosotros hemos dado la vida en el proyecto”, concluyó Sandrushka.

Datos:

• Descartes A Kant cuenta con cuatro álbumes: Paper Dolls (2006), Il Visore Lunatique (2012), Victims Of Love Propaganda (2017) y After Destruction (2023)

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas