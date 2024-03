El Jaguar sin rival

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

YA NI CHISTE TIENE

Cómo se ha de sentir ahora el “Zanjaguar”, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR después de lo que tuvo que pasar por su mente y aspiración a la gubernatura de Chiapas en el 2018 cuando se rebeló y creó el “Movimiento por la dignidad” porque lo bajaron de la candidatura con el sello del partido Verde Ecologista y después fue ingresado a las filas de Morena con el premio de una senaduría.

La vida da muchas vueltas, pues si en el 2018, el oriundo de Comitán de Domínguez movilizó a todas sus huestes para ganar la candidatura al Gobierno de Chiapas, ahora todo está a su favor y parece que va solo hacia la “Silla Morena” que hoy ocupa RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

“El Zanjaguar va solo”, no tiene rival o al menos eso es lo que parece, y más cuando es su cuñada OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, la candidata al Gobierno de Chiapas, por lo que se dice que la oposición del Frente Fuerza y Corazón (PRI, PAN, PRD) perdieron la elección desde la nominación de su abanderada. Se entiende que, para EDUARDO RAMÍREZ, el proceso electoral que seguramente, ahora sí lo llevará a la Gubernatura tan anhelada solo es un mero trámite. Pero no hay que confiarse porque a la vuelta de la esquina puede haber un tropezón.

Y si presuntamente la oposición perdió desde el principio con la nominación de OLGA LUZ ESPINOSA MORALES –a la que no se debe minimizar ni descartar su capacidad política y discurso—hoy se ve que EDUARDO RAMÍREZ tiene todo para ganar. Siete partidos lo respaldan y está vista la cargada a su candidatura. También, el “Zanjaguar” ha demostrado humildad en el escenario que le envuelve de candidato ganador. Por el momento, no se ha llenado de ínfulas y soberbia y eso es bueno para su imagen y promoción del voto a su favor.

Sin querer, RAMÍREZ AGUILAR le está dando vuelta a lo sucedido en el 2018 cuando lo bajaron de la candidatura a la gubernatura que supuestamente ya la tenía ganada. Pero supongo que esa acción fue una confabulación de su “amigo y hermano” MANUEL VELASCO COELLO que vio más por él, su blindaje ante un gobierno de corrupción y la cercanía pagada con el erario público estatal ante el Mesías, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Tengo la percepción que el nefasto ex gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, nunca ha querido que EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR sea Gobernador debido a cuestiones de origen de cada uno; “La Cuija Verde” nacido en la opulencia y “El Zanjaguar” en la pobreza en la misma generación. Siempre se creyó que el ex gobernador verde imberbe estaba por encima del que fungió en los principales cargos de esa administración estatal. Es la vuelta a lo sucedido en el 2018.

Pero, aunque no lo quiera reconocer “el nefasto” ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, quien está calificado como el peor gobernador y más corrupto que ha tenido esta entidad, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR lo rebasó en posición política, pues surgió del esfuerzo como regidor, Presidente Municipal de Comitán en dos ocasiones, diputado local y Presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXVII Legislatura; Secretario de Gobierno, Diputado Federal y Senador de la República donde fue Presidente de la Mesa Directiva y Coordinador de la Bancada de Senadores de Morena. Ninguno de esos cargos ha tenido la “Cuija Verde”.

Y como van las cosas, el próximo gobernador de Chiapas será OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR“El Zanjaguar Negro”, pues con los contendientes que lleva por el frente opositor (PRI, PAN y PRD), OLGA LUZ ESPINOSA MORALES y un desconocido por el Movimiento Ciudadano de nombre VÍCTOR MANUEL MANDUJANO que no ha sido registrado todavía, no se ve quien le pueda ganar.

Lo que debemos ver es que los chiapanecos salgan a votar y no digan que “este arroz ya se coció” antes de tiempo, porque en política no se puede decir esto ya es, hasta que no sea un acto consumado… Veremos que sucede en las campañas de los candidatos que inicia el próximo 31 de marzo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…