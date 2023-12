El fracaso de un ilusionista

ÍNDICE

Ruperto Portela Alvarado

Acabamos de pasar un sexenio de atroces actos de corrupción con ENRIQUE PEÑA NIETO y creímos que ya habíamos pasado lo infame; pero no, hoy estamos en el peor momento de la historia de México en renglones tan importantes de la vida social de los mexicanos como es la seguridad que no existe; la educación que está en la más alta mediocridad; la salud que pasó de la inestabilidad al deterioro total, mientras que el empleo desaparece y se inclina a lo informal en casi 54 por ciento, cuando la alimentación de nuestra población depende de los insumos que se importan, como el maíz y la leche.

Padecemos los estragos provocados por un ilusionista que desgraciadamente ha permeado con sus diatribas a una importante cantidad de mexicanos que lo mantienen en alto índice de popularidad a sus ocurrencias y caprichos sin entender la realidad catastrófica en la que nos ha sumergido con su autoritarismo y hechos comprobados de corrupción. México hoy en su más triste y el peor momento de su historia.

Sí, es preocupante la situación que se vive; que repercutirá en los próximos gobiernos sucesorios al de Pastor de la 4T y en los estadios de vida de cada uno de los mexicanos. De entrada en estos cinco años de gobierno, suman más de 174 mil asesinatos dolosos y el incremento de la inseguridad por la multiplicación de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada que tiene el 85 por ciento del país bajo su control.

Es preocupación de los habitantes de este país la inseguridad y el riesgo de muerte en que se vive constantemente. Y eso muchos de los seguidores, feligreses del “Señor de Palacio” no lo entienden, no comprenden, ni tienen la menor idea de lo que se está incubando desde un gobierno fracasado de cuarta transformación que desde la democracia del voto 2018, surge como un Estado Autoritario.

Los actos de corrupción de este gobierno de un solo hombre que no ha sabido gobernar, son múltiples como lo demuestra el 85 por ciento de las adjudicaciones directas en la obra pública y las adquisiciones, donde ha involucrado inclusive a las fuerzas armadas que antes eran leales y hoy son partícipes del saqueo al presupuesto federal.

Inquieta que casi 3 mil niños con cáncer y otras enfermedades hayan muerto por falta de medicamentos o los más de 4 mil feminicidios –diez por día—se registren en las estadísticas oficiales, inclusive. No están exentos de estos abusos y saqueos los hijos, hermanos y familiares del Prejimiente a los que se les han documentado fehacientemente sus fechorías, sin que nada suceda. Igual de corruptos que los colaboradores de “lealtad a ciegas” que no esconden sus fechorías.

La negación de los hechos de corrupción son la fórmula para desvanecer las acusaciones y las pruebas de un uso y abuso del poder como sucede con la orden manifiesta de “abrazos, no balazos” para inhibir la acción de la policía, la guardia nacional, el ejército y la marina en contra de los delincuentes, excusándose en que “él tiene otros datos”.

Todo eso es lo que no se quiere ver desde Palacio Nacional y tampoco los que siguen los lineamientos del “Rey Olmeca” al que ahora le preguntan: ¿quién manda en México; el Prejimiente o los militares?. ¿Es el del síndrome de la Chimoltrufia el que tiene el control del país o el Secretario de la SEDENA?, porque ya existe la duda.

También, se da el cuestionamiento de quién es rehén de quien; los lambiscones del Prejimiente o el Prejimiente de los lambiscones porque, con un solo aplauso de lambisconería, éstos se llenan de privilegios, el derecho a violar la ley y enriquecerse de la manera más sinvergüenza y descarada. “Don Perpetuo” permite el enriquecimiento ilícito mientras tenga siervos que le aplaudan y nunca le contradigan. Hay casos de estos lambiscones muy vistos, pues no les importa denigrarse con tal de ejercer el poder y enriquecerse.

Es preocupante la intención de la falacia de “continuidad con cambio” que pregona “San Andrés” y la colegiala “Shinboom” sin ver el deterioro social, económico y político en que están dejando al país con un déficit presupuestario superior a los 2.7 BILLONES de pesos una deuda arriba de los 14 BILLONES de pesos que tendrán que soportar los contribuyentes en los próximos años.

Preocupa que Morena y la 4T sigan con sus fracasos y “continuidad con cambio” que no significa nada como no lo han significado las diatribas y verborreas desde las “mañaneras” de Palacio Nacional. Preocupa porque todavía hay quienes no ven la realidad; miran con los ojos y piensan con el pensamiento del Prejimiente que resulta una barbaridad.

México va de mal en peor y lo más grave es que estos ignorantes, perversos, ocurrentes, caprichosos y corruptos, sigan en el poder como se pretende con una elección de estado para la presidencial del 2024…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…