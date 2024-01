Cineteca Nacional anuncia cambios en precios de boletos

La Cineteca Nacional anunció que aumentará el costo de sus boletos a partir del viernes 5 de enero.

Por medio de su cuenta de X (@CinetecaMexico), la Cineteca señaló que el precio incrementará 10 pesos, por lo que la entrada general pasará de 60 a 70 pesos.

Mientras que la entrada para estudiantes, maestros y adultos mayores tendrá un costo de 50 pesos.

Para los días martes y miércoles el precio del boleto será de 50 pesos.

Los nuevos costos aplicarán para la Cineteca Nacional México y la Cineteca Nacional de las Artes, indicó.

Tras el anuncio internautas pidieron a la Cineteca mejorar algunos aspectos de sus instalaciones, como mayor mantenimiento a las salas 1 y 2.

“Pues nomas denle un poco más de mantenimiento a las salas 1 y 2 porque siempre huelen a miados”.

“Ya metan wifi chido”.

“Si modernizar las salas 1 al 4 esta bien, o no me digan que no se puede y mejoren su página para comprar boletos tiene unos errores ”.

“Bueno, pero arreglen la app porque no se puede comprar boleto en línea”.

“Con que sigan ofreciendo una gran programación, no hay falla”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas