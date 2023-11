Asevera Presidente que FIL es cónclave de derecha

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un cónclave de derecha, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este lunes en la Ciudad de México.

“A mí me han invitado, pero nunca he ido, tiene buena fama porque incluso son muy buenos para la simulación; entonces se invitaba a (José) Saramago, se invitaba a escritores buenos y progresistas, nada más que cómo se destina mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy”, expresó el mandatario.

El señalamiento hacia la FIL vino luego de que López Obrador comentara sobre los dichos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, quienes en ese espacio rechazaron la posibilidad de ser electos por votación.

Quienes han asistido, continuó el presidente, están en su derecho de acudir, como lo hizo en su momento Paco Ignacio Taibo II, quien “siempre va”.

Para sustentar su afirmación, el Ejecutivo comentó que hasta el finado rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla, “hasta la monarquía de España le dio un premio”.

Con información de 24 Horas

Foto: Claroscuro