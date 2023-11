Ministra Ortiz se une a rechazo de elección de jueces por voto

En medio de toda la polémica en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ministra Loretta Ortiz Ahlf durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, habló sobre la propuesta del presidente para la elección de ministros mediante el voto popular.

La ministra tomó la palabra durante la realización seminario “El Derecho a la Información, la importancia de la transparencia” en donde, por medio de un ejemplo de un suceso que ocurrió en Estados Unidos, se pronunció en contra de la elección de ministros de la corte a través del voto popular.

“Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. Yo le pregunté por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito: ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial’ y eso es lo que no nos podemos permitir. No podemos los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular”, dijo la ministra Loretta Ortiz.

Esta declaración se da un día antes de las declaraciones realizadas por el presidente López Obrador durante su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre.

“Si a esas vamos, no se podría elegir al Presidente de México porque se requiere un perfil especial, que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo de eminencias y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada”, mencionó el presidente esta mañana.

Recordemos que esta propuesta se da a raíz de la salida del ministro Arturo Zaldívar y que el presidente busca que estos nuevos ministros sean designados mediante el voto popular como si fuera cualquier otro cargo público.

Con información de 24 Horas

Foto: Claroscuro