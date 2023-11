Anuncia Adrián Rubalcava su continuidad en el PRI

El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, descartó renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asimismo informó que presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

“A la militancia honesta, no hay PRI del dedazo, no hay PRI de la corrupción, sino a la militancia responsable en la cual confío y confían en mí, y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva el juicio “, expuso.

En conferencia, el priísta negó sumarse sumarse a la militancia del Partido Verde de México o al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asimismo llamó a Xóchitl Gálvez a intervenir y que no sea un dedazo la elección del precandidato a la Jefatura de Gobierno del Frente Amplio.

“Xóchitl no fue igual que a tí, te permitieron participar, te registraste y los demás competidores (…) A mí ¿por qué no me permitiste competir? Confío en ti y que no vas a ser parte del dedazo” expuso.

En tanto, Rubalcava llamó a la dirigencia de los partidos, que conforman el Frente Amplio a suspender la precampaña de Santiago Taboada, a la vez que exigió la restitución de sus derechos políticos y poder participar en el proceso de elección del precandidato a la Jefatura de Gobierno.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas