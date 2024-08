Wall Street ‘se va para atrás’: Nasdaq pierde 2.43% 

• El debilitamiento en la Bolsa de Nueva York se debe a las dudas sobre la decisión de la Fed y la tasa de interés

Estados Unidos.- Un debilitamiento sustancial del mercado laboral en Estados Unidos puso en duda si la Reserva Federal (Fed) se ha tardado demasiado en recortar las tasas de interés, lo que continuó deteriorando el sentimiento del mercado, dando como resultado pérdidas dentro de la bolsa neoyorquina.

El índice de alto valor tecnológico, Nasdaq, descendió 2.43 por ciento, en las 16 mil 776.16 unidades, el S&P 500 tuvo una pérdida de 1.84 por ciento, cotizó en los 5 mil 346.56 enteros y el Dow Jones que se situó los 39 mil 737.26 puntos, cedió 1.51 por ciento.

“Las malas noticias ya no son buenas noticias para las acciones. Por supuesto, estamos en un periodo de debilidad estacional, pero el sentimiento es frágil debido a los acontecimientos económicos, políticos y geopolíticos. La presión sobre la Reserva Federal aumentará”, dijo a Bloomberg, John Lynch de Comerica Wealth Management.

El S&P 500 cayó un 1.8 por ciento, al tener su peor reacción a los datos de empleo en dos años. El Nasdaq 100 se hundió un 2.4 por ciento. El Russell 2000 cayó 3.5 por ciento.

El “indicador del miedo” de Wall Street, el VIX, alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2023. Intel se desplomó 26 por ciento ante un sombrío pronóstico de crecimiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron 18 puntos básicos hasta el 3.8 por ciento.

Gigantes de Wall Street como Citigroup y JPMorgan Chase & Co. ahora están pidiendo una acción más agresiva de la Fed. En declaraciones a Bloomberg Television, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que los funcionarios no reaccionarán exageradamente a ningún dato en particular, haciéndose eco de los comentarios que hizo Jerome Powell el miércoles.

La oleada de números rojos también se registró en otros continentes como el asiático, donde el Nikkei 225 de Japón cerró 5.81 por ciento a la baja, en los 35909.70 puntos, mientras que en Europa, los retrocesos estuvieron encabezados por el FTSE MIB en Italia con 2.55 por ciento, con 32 mil 18.82 enteros.

En el mercado internacional de petróleo los precios también finalizaron variaciones negativas, ante las expectativas de que la demanda de crudo se desacelere dado el debilitamiento de las últimas cifras económicas. El West Texas Intermediate (WTI) descendió 2.79 por ciento, en los 74.18 dólares por barril y el referencial Brent bajó 2.62 por ciento en los 77.44 billetes verdes por unidad.

Con información de El Financiero

Foto: Especial