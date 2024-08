Reforma fiscal en el país no es necesaria, afirma el SAT

• Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria, destacó que se han recaudado 21 billones de pesos, 13.1 por ciento más que en el gobierno anterior.

México.- Una reforma fiscal en el país no es necesaria, ya que todavía hay mucho por hacer para elevar la recaudación, afirmó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Muchos han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación; eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal”, dijo el funcionario durante su participación en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pocos meses de que concluya la actual administración, destacó que se han recaudado 21 billones de pesos, 13.1 por ciento más, en términos reales, que en el gobierno anterior, 6.6 billones de pesos más.

Destacó que esto fue resultado de los principios de la Cuarta Transformación: combatir la corrupción, y la austeridad republicana y, sobre todo, la eliminación de la condonación de impuestos.

Recordó que al inicio del presente gobierno los contribuyentes comentaban que no pagarían y, en cambio, esperarían la condonación, lo cual “ya no existe. Ya no hay privilegios. Ahora todas y todos contribuimos”, dijo.

Martínez Dagnino detalló que han realizado varias auditorías a pequeños, medianos y grandes contribuyentes, con lo que se logró una recaudación de 3.3 billones de pesos, lo que implica 2.1 billones más que toda la administración anterior. Específicamente a grandes contribuyentes pasó de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos.

“Durante la administración se hicieron varias auditorías y actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17 mil actos, dos mil 500 de ellos a grandes contribuyentes”, explicó el titular del SAT.

Asimismo, resaltó que para evitar malas prácticas, en el Servicio de Administración Tributaria tienen modelos para analizar a los contribuyentes.

Con información de El Financiero

Foto: Especial