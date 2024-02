Un hombre lleva 7 días hospitalizado, tras ser incendiado con líquido en Tila

Al respecto, uno de los familiares quien prefirió omitir su identidad por la inseguridad que prevalece en Tila, narró, que su hermano reconoció a su agresor, y el Ministerio Público no atendió el caso.

“Estamos aquí en la clínica del ISSSTE en San Cristóbal, porque tenemos un familiar internado que sufrió un atentado en Tila y está grave, tiene quemaduras de tercer grado desde el pasado 31 de enero un día miércoles él se encontraba en la calle, la autoridad local y el ejército nos apoyaron por la madrugada del 1 de febrero para ser trasladado a San Cristóbal para recibir atención médica, mi hermano le prendieron fuego la noche del 31 de enero, el tiene un problema de discapacidad, tiene un problema de salud mental, tiene esquizofrenia pero es controlado, afortunadamente reconoció la persona que lo agredió, le dicen el trampolín y se llama Heriberto Pérez”, señaló.

Señaló qué hay miedo en el municipio, las tiendas de abarrotes cierran desde las 5 de la tarde, agradeció a la Fiscalía de Justicia por haber llegado al hospital para atender el caso.

“Mi hermano, su brazo derecho podría perderlo porque tiene dormido el brazo, no lo puede mover porque está dañado su cuerpo, tiene quemaduras en su brazo, su estómago y una parte de su cara, y hay que hacerle cirugía plástica y se va a gastar mucho y nosotros no tenemos dinero, mi hermano era docente pero por cuestiones de salud fue retirado de su trabajo, y también fue abandonado por su familia, por lo que pido a los tres órdenes de gobierno que hagan justicia, que se investigue, porque en Tila no hay autoridad”, concluyó.

Con información de Ultimátum Mx