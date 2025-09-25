Treinta años de cárcel por pederastia en Reforma

– Domingo “N” recibió sentencia condenatoria en primera instancia por el delito de pederastia agravada en la colonia Une –

La Fiscalía General del Estado confirmó la sentencia condenatoria en contra de Domingo “N”, señalado como responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en la colonia Une, municipio de Reforma.

De acuerdo con la investigación, el Juez resolvió dictar la pena de 30 años de prisión al imputado. Además, se le impuso el pago de una multa equivalente a 1,332 Unidades de Medida y Actualización, así como la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

El proceso judicial se llevó a cabo en primera instancia, donde se acreditó la responsabilidad penal del acusado. La autoridad judicial determinó que la sanción corresponde a la gravedad de los hechos, en los que resultó afectada la integridad de una persona menor de edad.

La Fiscalía estatal subrayó que este fallo representa un paso firme en la protección de niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas. “Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de esclarecer cada hecho denunciado y mantener una política de cero impunidad”, señaló la institución.

El sentenciado quedó recluido en un centro penitenciario, donde deberá cumplir la condena impuesta por la autoridad judicial.