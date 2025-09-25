Lo atoraron en La Garita por rodar en moto robada

– Guardia Estatal y FRIP sorprendieron a un hombre en San Cristóbal; la unidad contaba con reporte vigente de robo –

En pleno barrio La Garita de San Cristóbal de Las Casas, un recorrido de rutina terminó con la detención de un motociclista que circulaba en una unidad robada.

La Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, patrullaban la zona cuando le marcaron el alto a un hombre que manejaba una moto color negro con gris.

El conductor, identificado como Juan “N”, viajaba en una CF250. Al revisar los datos en la plataforma, los agentes confirmaron que la motocicleta tenía reporte vigente de robo.

De inmediato, el hombre fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, junto con la unidad, para que se determine su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que estos operativos buscan reforzar la prevención del delito y mantener la proximidad social en los distintos barrios de San Cristóbal, con la instrucción de actuar de inmediato ante cualquier señal de actividad ilícita.