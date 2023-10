Transmitir fragilidad, pero ser sólidos: Tomorrow X Together

El viernes pasado se lanzó de manera oficial The Name Chapter: Freefall, el nuevo material de Tomorrow X Together. Y es que en los últimos meses la vida de la agrupación de K-Pop ha cambiado.

Presentación en los VMAS y hasta un show siendo headliners en el festival Lollapalooza de Chicago los han colocado como una de las boybands más importantes de su generación.

Este nuevo material es lanzado bajo el sello BIGHIT y tras meses de preparación en medio de su gira por distintos puntos del mundo. Para los integrantes lo que les ha ocurrido en los últimos tiempos es irreal.

“Ha habido muchos eventos honorables en los que nos sentimos increíblemente agradecidos. Todavía se siente irreal. Creo que la idea de que estamos contribuyendo a la promoción del K-pop nos impulsa a trabajar más duro”, declaró Soobin en la conferencia llevada a cabo en la Universidad Kyung Hee de Corea del Sur y que 24 HORAS tuvo acceso vía streaming.

Además en su presentación en el que interpretaron algunas canciones los cinco miembros compartieron que este nuevo material habla sobre lo que es la vida.

“Intentamos transmitir ese estado frágil pero sólido de la juventud a través de los colores de Tomorrow X Together“, agregó Yeonjun.

Y es que a lo largo de los temas incluidos en el material, la agrupación de K-Pop incluye sonidos del pop, indie y hasta hard rock.

Ante los medios también mostraron su interés por hacer su debut en el chart de Billboard 100 y además que su historia es relacionada a millones de personas en distintos puntos del mundo.

“Creo que la gran razón detrás de nuestra popularidad es nuestra historia que resuena en todos los oyentes de nuestra generación, sin importar su nacionalidad o edad”, mencionó Taehyun.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas