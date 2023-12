Tigres toma ventaja ante Pumas

Los dirigidos por Dante Siboldi consiguieron el triunfo por marcador de 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario

México.- Sí, Tigres tiene la ventaja de un gol sobre Pumas en la Semifinal (0-1), pero no todo está dicho, pues todavía quedan 90 minutos. Y aunque para los del Pedregal parece difícil, no es imposible, aunque el rival sea altamente peligroso, la Semifinal sigue abierta y el domingo arderá el Volcán que Pumas podría apagar si hace la hazaña.

Pumas tenía por delante un hueso duro de roer: Tigres, el aún Campeón. Y es que a pesar de que en la fase regular Universidad venció a los regios (2-1) en CU, en la Semifinal sería difícil y más complicado porque a pesar de que el rival no tenía a André-Pierre Gignac y Luis Quiñones, había 11 fieras más a las cuales vencer.

Arrancó el juego y con el paso de los minutos no se veía por dónde ninguno de los dos podía ponerse adelante: sin embargo, la historia pudo ser distinta si en tres ocasiones claras Julio González no hubiera intervenido. Mientras que Pumas de la mano de la intensidad de César Huerta tuvo un par de opciones que no concretó.

Muy pronto, en el partido (18′) el ‘Turco’ Mohamed tuvo que ajustar por la lesión de Jesús Rivas, entró Bennevendo, y para el segundo tiempo volvió a ajustar: Del Prete por Ergas. Tigres no movió absolutamente nada, sabiendo que era cuestión de aguantar para finiquitar todo en el Volcán.

Mientras, los más de 40 mil testigos del juego en CU cantaban «¡Dale Pumas, dale, dale oh!».

Y cuando parecía que las cosas estaban parejas, Pumas empezó a perder en cuanto a hombres, pues Santiago Trigos salió expulsado por una falta sobre Rafael Carioca.

Hasta que a los 73 minutos Julio ya no resistió más, y Jesús Angulo sacó un zurdazo pegado al poste que no atajó el arquero puma.

Con el triunfo momentáneo, Tigres se encendió y comenzó a despertar el poderío de su plantilla, pero siempre con la tranquilidad que les da cerrar la serie en su casa, y la confianza de saberse uno de los planteles más caros del futbol mexicano.

Con información de Récord

Foto: Mexsport