Sobreviviente de masacre en León teme por su vida

• Marcos, de 51 años, dice temer posibles represalias por la detención de dos presuntos implicados en la masacre de su familia

México.- Marcos, sobreviviente de la masacre en una vecindad de León, Guanajuato, asegura temer por su vida.

El hombre de 51 años dice tener miedo por posibles represalias, derivado de la detención de dos presuntos implicados en el asesinato de su esposa, dos hijas, una nieta y una bisnieta, así como a la pareja de su nieto.

“Tenía miedo de dejar a mi familia sola, aparte sí tengo miedo de las represalias que vayan a tomar, cada vez me siento peor y todo me recuerda lo que pasó y extraño a mi familia”, señaló en entrevista para LatinUs.

Marcos relató que la noche del 9 de junio agentes de la Guardia Nacional ingresaron a su casa, dentro de una vecindad, en busca de armas que no encontraron, si bien se llevaron tres mil pesos que eran para el bautizo de su bisnieto.

Una vez que lo vieron hicieron por lo menos tres llamadas, por lo que sospecha, lo entregaron a los delincuentes que más tarde perpetraron la masacre.

“Ese de la Guardia Nacional hizo tres llamadas, (decía por teléfono) ‘no si afirmativo aquí está’ y dio mi nombre y luego le dijo al chavo que le pasaron a entregar las armas que si no nos iban a matar a todos y ya al último fue que me mandaron al Ministerio Público; ‘ahí vienen’, dijeron, y se salieron, pues eran los que nos iban a matar”, contó.

El hombre y su nieto de 18 años advirtieron el ingreso a la vecindad de sujetos armados, por lo que fueron tras ellos, pero se dirigieron a la azotea cuando la esposa e hijas de Marcos se los indicaron.

Acto seguido escucharon múltiples detonaciones y para cuando pudieron entrar a la casa hallaron muertos a su esposa Ana Cristina, sus hijas Naomi Narayama y Nayeli Yareck, su nieta, su bisnieto y a la pareja de su nieto, Aracely.

“Me siento muy mal, de haber sabido no me hubiera ido, no las hubiera dejado solas”, lamentó.

Por la masacre, cinco agentes de la Guardia Nacional y dos hombres identificados como Jonathan N. y Brayan Manuel N. se encuentran detenidos.

