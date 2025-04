Llegó a los cines Una Película de Minecraft 

• Una Película de Minecraft es fiel al juego en cuanto la libertad de poder construir cualquier cosa imaginable, la lucha contra amenazas como zombies y la forma cuadrada de todo lo contenido en ese universo

México.- Las cintas que adaptan títulos de videojuegos han ganado gran popularidad en los últimos años y aunque Minecraft no tiene una trama real, su mundo fue atractivo para llevarlo al cine con el humor de Jack Black y la acción de Jason Momoa.

La producción presenta a Steve (interpretado por Jack Black), el cual es el constructor que protagoniza el juego y que en esta versión se encuentra cautivo por en el Underworld para mantener a salvo el Overworld y a sus habitantes.

De tal manera que la trama presenta personajes creados exclusivamente para el filme quienes habitan en el mundo real, como Garbage man (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks).

Estos entran accidentalmente al Overworld y deberán ayudar a Steve a rescatar este mundo cuadrado para devolverle la paz que turbaron.

Desde su anuncio, el filme levantó expectativa y particularmente en México se ha levantado la emoción de chicos y grandes, pues sus protagonistas visitaron el país para estar cerca de sus fans.

Minecraft un misterio para alguno

Sin embargo, Minecraft no era tan popular para Jason Momoa, quien en una entrevista reveló que no conocía nada relacionado al título y tampoco había hecho nunca una comedia.

«Estaba trabajando con mi productor de Dune. Nos hicimos muy buenos amigos y él sabía que tenía hijos y, en cierto modo, entendía mi sentido del humor. Y me dijo que tenía que hacer una comedia. La idea me encantaba, pero nadie me había presentado la oportunidad. Simplemente me dijo ‘tengo algo para ti'».

«Me habló de Minecraft. No sabía nada al respecto. Pero luego me lo explicó y me dijo que, en esencia, se trata de proteger la imaginación. Y me identifico con eso», recalcó el actor.

Por su parte, Jack Black en sus redes sociales compartió una foto en donde se le veía leyendo el libro Minecraft Basics y en una entrevista destacó la emoción de sus hijos por participar en el proyecto.

«Cuando mis hijos supieron que iba a ser Steve, estaban muy emocionados y me dijeron: ‘Tienes que hacerlo, papá’”.

También reflexionó la idea de huir del mundo real, lo cual es planteado en la trama: «Hay mucho estrés en este mundo. El mundo necesita escapar ahora mismo. Escapemos a Minecraft».

