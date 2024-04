Sheinbaum asegura que el Instituto Nacional de Migración requiere cambios

• Claudia Sheinbaum visitó Tijuana donde aseguró que en materia migratoria se requiere hacer cambios en el Instituto Nacional de Migración

México.- La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, visitó la ciudad fronteriza de Tijuana, donde aseguró que en materia migratoria se requiere hacer cambios en el Instituto Nacional de Migración (INM).

La representante de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), visitó esta ciudad como parte de su campaña electoral para sostener un encuentro con empresarias y empresarios del estado mexicano de Baja California.

Sobre la crisis migratoria que se vive actualmente en la frontera norte de México, principalmente en Tijuana, Sheinbaum contestó de forma escueta y sin entrar en mayores detalles, señaló: “En el tema de la migración, vamos a seguir insistiendo en la cooperación para el desarrollo”.

Y posteriormente agregó: “tiene que haber algunos cambios también en el Instituto Nacional de Migración, porque se dedica a demasiadas cosas, desde los trámites que tienen que ver con las nacionalizaciones, hasta los permisos temporales de trabajo y al mismo tiempo pues toda la atención humanitaria que requiere la migración”.

Sin tomar en cuenta el reciente caso de corrupción en el que se encuentra actualmente involucrado el INM en Tijuana, ni el caso de agresión con arma de fuego en su estación migratoria, Shienbaum indicó: “necesitamos que quede muy claro cuáles son las instituciones que se dedican a qué y, además, en efecto, permitir el trabajo”.

El jueves, en Mexicali, Sheinbaum dijo, sobre la relación con Estados Unidos y el tema de la migración, que la solución de fondo al problema de la migración es la cooperación internacional para el desarrollo de los países de Centro y Sudamérica.

“Independientemente si gana el presidente Joe Biden o regresa Donald Trump (…) la solución no es poner muros, no es evitar la migración, sino que haya visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo a los países de donde se expulsan personas, no por gusto, sino principalmente por necesidad”, expuso.

Reforzar y consolidar a la Guardia Nacional

Otro de los temas y que atañe a la región fronteriza, fue el de la seguridad, en el que los empresarios le hicieron saber a Sheinbaum que en esta frontera “no solamente hay más inseguridad”, sino que se sienten “todavía más inseguros”, así lo hizo saber la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) en Tijuana, Gina Villalobos.

Sheinbaum respondió que “se tienen que fortalecer a las policías y su vínculo con la Guardia Nacional, una parte fundamental”, manifestó, considerando que ambas corporaciones hoy en día solamente son preventivas ante el Sistema Penal Acusatorio.

Resaltó que la prevención, en el sentido de vigilancia y de presencia “es fundamental, y necesitamos fortalecer la detención en flagrancia; eso hace que sean policías de cercanía, que estén en el momento que deban estar, que estén en el lugar para resolver el problema y se detenga al delincuente”.

Además, dijo que será necesario consolidar y reforzar a la Guardia Nacional, para vincularla con las policías estatales y coordinarla con las fiscalías estatales, y con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial, para poder llevar a cabo también labores de investigación e inteligencia.

Sheinbaum lidera las encuestas con amplia ventaja sobre su más directa rival, la opositora Xóchitl Gálvez.

México llevará a cabo las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.

Con información de EFE

Foto: EFE