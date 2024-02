Señalamientos de la prensa “me hacen lo que el viento a Juárez”: AMLO

AMLO prometió regresar a Sinaloa para inaugurar más obras, pero después de que termine la veda electoral

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los señalamientos en su contra de presuntos vínculos con el narcotráfico hechos desde la prensa, le hacen “lo que el viento a Juárez”.

De visita en Sinaloa, donde acudió a inaugurar el acueducto Picachos-Concordia, el mandatario estaba por finalizar su mensaje y prometió regresar para inaugurar más obras, pero después de que termine la veda electoral.

“Voy a regresar, pero no en los próximos tres meses porque viene la veda electoral y como se dice en el beisbol, no quiero que me vayan a cepillar. Ya ven como andan, con mucho miedo y enojadísimos y con la máxima del hampa, del hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco, según la cual, la calumnia, cuando no mancha, tizna.

“Nada más que eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida, ¡por eso, me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez!”, expresó el mandatario en tono exaltado, que hasta reconoció que ya estaba hablando más rápido.

Antes, mencionó que no es muy complejo gobernar un país como México porque son muchas las ventajas y virtudes.

“Tenemos un pueblo bueno, honesto, trabajador, fraterno, solidario, un pueblo con tradiciones, con costumbres que nos protegen, esas protegen, esas tradiciones esas costumbres”, dijo.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial