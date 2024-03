Sasha Banks debuta en AEW como Mercedes Mone

• Mone destacó que la lucha libre le salvó la vida y que estrellas como el mexicano Eddie Guerrero le dieron la esperanza de ser luchadora

Estados Unidos.- No pudo haber mejor manera de abrir el evento del pasado miércoles 13 de marzo de All Elite Wrestling (AEW), Big Business, que con el sorpresivo debut de la ex estrella de WWE, Sasha Banks, quien ahora se presenta con su nombre real, Mercedes Mone.

La presentación, confirmada por el mismo dueño de la compañía, Tony Khan, se dio en el evento realizado en su ciudad natal de Boston, Massachusetts, en la arena TD Garden, donde la atleta confirmó su ingreso a la marca mientras agradecía a sus seguidores por el constante apoyo.

El debut en el evento de Big Business fue muy de la mano con el personaje que Mone suele manejar dentro de los cuadriláteros al ser conocida como ‘The Boss’ y no podía presentarse ante la afición de AEW sin hacerle honor a su alias.

Al inicio del evento, se mostró a un auto de lujo deteniéndose en la arena del cual la luchadora descendió mientras sonaba su nuevo tema de entrada.

Una vez sobre el ring, Mone, agradeció a los fans, en especial a Boston, por estar siempre apoyándola, así como destacar que la lucha libre le salvó la vida y que estrellas como el mexicano Eddie Guerrero le dieron la esperanza de algún día poder convertirse en una luchadora reconocida.

Mercedes se pronunció feliz de estar en AEW y dijo querer estar allí y además de los agradecimientos también aprovechó para lanzar algunas advertencias a las luchadoras del roster de la compañía al mencionar que tiene asuntos pendientes con Nightingale y finalizar su promo afirmando que Mercedes Mone es All Elite.

Cabe mencionar que horas antes de iniciar el evento de Big Business, la luchadora tuiteo en su cuenta de X el término ‘Bo$$$TON’, despertando los rumores, pues el evento fue promocionado en la ciudad bajo el nombre de BOSSton.

