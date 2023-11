REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Carlos Hiram Culebro Sosa*

Bajo el lema “El mundo profesional latinoamericano trabajando con Alcohólicos Anónimos” (AA), el pasado día 13 la Central Mexicana de Servicios Generales de AA llevó a cabo –de manera virtual– el 3er. Simposio Nacional de Información.

Después de las palabras de bienvenida por el presidente de la Junta de Servicios Generales de AA en México, Everardo Domínguez Landa, la directora general de Centros de Integración Juvenil, doctora Carmen Fernández Cáceres, destacó el propósito de la asociación que conduce de que en cada una de sus unidades funcione un grupo de alcohólicos anónimos.

En la intervención de Custodios clase A, quienes son especialistas que forman parte del organismo que preparó ese evento y únicos autorizados para hablar ante la opinión pública en nombre de Alcohólicos Anónimos recordaron la sobriedad que logran quienes acuden con el legítimo deseo de dejar de ingerir el licor.

Hicieron saber que, aunque se trabaja en la parte espiritual de los asistentes a sus reuniones, esto es de acuerdo a como cada uno de ellos conciba la divinidad, de ninguna manera es un movimiento religioso.

Mencionaron que el consumo de alcohol se sigue registrando a edades cada vez más temprana y que los adolescentes son un sector poblacional de alto riesgo de que recurran a esas bebidas y a otras sustancias adictivas.

Desde Ecuador fue otro Custodio quien explicó los impactos negativos que tiene en el patrimonio las citadas bebidas, de manera que el alcoholismo constituye uno de los principales problemas de salud pública en el orbe.

Después de escuchar las participaciones, trasmitidas desde México y algunos países hispanoamericanos, por vía zoom se recibían y respondían dudas expresadas por los asistentes al 3er Simposio Nacional de Información.

Advirtieron de algunos grupos que, aunque dicen llamarse alcohólicos anónimos no están afiliados a la Central Mexicana, por ende, no se ajustan a los doce pasos que identifican a los que sí pertenecen a esa Central.

En otro momento dijeron que el propósito de AA no se limita a que dejen de beber, sino que también mejoren en su comportamiento.

Al detallarse lo que sí y no realizan, se comentó que lo que llevan a cabo son reuniones diarias con el propósito de iniciar una nueva vida sin embriagarse; por el contrario, lo que no hacen es tratar de persuadir a persona alguna para que acuda con ellos y tampoco hacen diagnósticos médicos o psicológicos; asimismo, no proporcionan servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero o trabajo.

Es indiscutible que la agrupación que se describe no se hubiera desarrollado sin la ayuda de profesionales no alcohólicos responsables, quienes percibieron la eficacia de AA para ayudar a los alcohólicos a recuperarse.

No existe ningún problema de salud mental que haga sufrir a la familia y la sociedad tanto como ocurre con el alcoholismo; expresó el doctor José Ángel Prado García. Previamente había dicho que tres millones de personas pierden la vida cada año por causas asociadas al alcohol.

Se mencionó que en AA no pagan cuotas debido a que se mantienen con sus propias contribuciones y no están afiliados a ninguna religión, partido político o institución alguna, sin embargo, comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar otros a recuperarse del alcoholismo.

A juicio del autor de este texto, para quienes sufren por su comportamiento adictivo a las bebidas embriagantes, la información que se dio a conocer en este simposio les permite trasformar su proyecto de muerte en un programa de vida.

*Amigo de Alcohólicos Anónimos.