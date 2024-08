Reconoce López Obrador derecho a manifestarse

– ‘Somos libres’, expresó el mandatario federal ante pregunta expresa sobre marcha de la marea rosa –

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la gente está en derecho de manifestarse, esto referente a la marcha convocada por la llamada marea rosa en contra de la sobrerrepresentación en la próxima legislatura.

“Están en su derecho de manifestarse, somos libres”, expresó el mandatario federal ante pregunta expresa sobre la marcha.

De gira de trabajo por Tepic, Nayarit, donde López Obrador junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, verificaron los avances de proyectos prioritarios y de infraestructura en este estado, ambos aludieron a la movilización que se desarrolló en el Zócalo de la Ciudad de México de sus opositores.

En ese mismo tema, cabe recordar que con anterioridad, el jefe del ejecutivo federal compartió que la ley establece que la asignación de los espacios plurinominales se debe establecer a partir de la votación por partido y no por coaliciones.

También aprovechó a recordar que el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se enfocó en defender lo que se establece en la ley y, tras la pasada jornada electoral afirma que no era válido, por lo que no solo argumentó que quienes abordan este tema son gente hipócrita a la que no le va a dedicar tiempo y atención.

Tras las elecciones del pasado 2 de junio, Morena quedó cerca de la mayoría calificada, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ante dicho resultado, la oposición asegura que esto permitiría a la 4T hacer reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición.