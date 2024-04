Rechaza Máynez reducir edad para pensionarse; “no es sensato”, dice

• Álvarez Maynez consideró necesaria una modificación al sistema de salud

México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez se mostró en desacuerdo con reducir a 60 años la edad para pensionarse.

En su participación en la 87 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, el abanderado consideró insensato el reducir la edad para pensiones a adulto mayor.

“Yo no bajaría la edad de la pensión para adultos mayores, no me parece sensato, no me parece que tenga elementos de justicia intergeneracional. No me parece que sea sano con las presiones fiscales que ya tiene el país para el gasto”, dijo.

En contraste, admitió que “me gustó el esquema que se construyó, se le debe mucho a los empresarios que tuvieron la visión de construir una reforma que sí ayudó al sistema de pensiones a arreglar”.

En seguimiento al tema, Álvarez Maynez consideró necesaria una modificación al sistema de salud para que este no sea financiado por los empresarios empleadores.

“Yo creo que hay que separar el sistema de salud y protección social del sistema de opensiones. Eventualemente el País tiene que didcutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas que no sean obrero-patronales que termina siendo una doble o triple carga para la formalidad”, aseguró.

Seis meses después del huracán Otis, este 18 y 19 de abril Acapulco albergó la 87 edición de la Convención Bancaria, en Expo Mundo Imperial.

Con información de 24 Horas

