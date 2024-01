Operan 82 millones de móviles la banca digital, reporta BBVA

En México hay más líneas telefónicas móviles que habitantes, revela un reporte

México.- En México se contabilizaron al tercer trimestre de 2023, 82 millones de líneas dentro de la banca móvil, siete veces más que las registradas cinco años antes, en 2017, que alcanzaban 11.8 millones de usuarios, reveló Hugo Najera, director de banca digital de BBVA.

Najera señaló que en nuestro país hay más líneas telefónicas móviles que habitantes, donde se contabiliza un total de 136.4 millones de números activos, pero de los cuales solo 88% tienen acceso a internet.

Al dar conocer el Informe Banca Móvil en México, el especialista explicó que en el futuro la bancarización avanzará velozmente pero por la vía de los servicios móviles por lo que, incluso, cada vez acudirán menos personas a las sucursales bancarias y todo se podrá ir migrando a través de las operaciones digitales.

Sólo el año que terminó, dijo, 27.5 millones de personas adultas con smartphone con internet utilizaron alguno de los servicios de la banca móvil.

El estudio indicó que en 2024 y 2025 hasta un 18% del total de las transacciones bancarias se hará a través de un equipo celular y hacia 2030 la actividad significará 23% del total de las operaciones.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México anticipó que la bancarización se tendrá que ir dando paulatinamente ya no en las sucursales, sino a través de la banca móvil, aunque aseguró que en el lugar donde requieran tener un banco abierto en cualquier parte del país lo van a hacer, pero cada vez muchas operaciones, dijo, se podrán terminar desde el teléfono móvil.

Agregó que en el país hay aún 35 millones de líneas telefónicas que no cuentan con ningún tipo de banca digital, de los que unos 10 millones son su meta de captación de nuevos clientes en los próximos años.

Precisó que aún no tienen servicios de banca digital, principalmente porque ellos consideran que no los ocupan, no les funcionan, o están muy acostumbrados de hacer sus movimientos en efectivo, pero tendrán que entrarle a la bancarización móvil eventualmente.

Los banqueros informaron al dar a conocer un panorama general para 2024 que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, BBVA ocupa la posición número desde 2020 y en el tercer trimestre del año, tenían una participación de 31.5% del mercado nacional de banca móvil.

En el caso del alza de fraudes, Serrano dijo que no se han podido vulnerar los sistemas digitales bancarios, pero si muchas personas caen con llamadas telefónicas y son ellos los que terminan revelando sus contraseñas, transfiriendo montos o ayudando a concretar la estafa en su propio perjuicio.

Pidieron a todos los usuarios a no hacer caso de llamadas telefónicas, “la propia app te envía mensajes y aclaraciones, el banco no te llama por teléfono”.

El informe de banca móvil indicó que la consulta por banca móvil fue el medio preferido para consultar el saldo en cuentas en personas de entre 18 y 70 años.

Serrano estimó que 2024 se fortalecerá la banca móvil con nuevos métodos de pago y en el caso de BBVA, prevén la incorporación de la billetera digital de Google para pagos sin contacto, “donde se sumarán nuevos jugadores en unos meses”.

Resaltó que Dimo (dinero móvil), una función que ofrece el Banco de México ha sido agregada a su banca digital y este sistema puede impulsar a pequeños comercios que no tienen terminal bancaria y usan por ejemplo transferencias de pago para el cobro de sus servicios.

En enero de 2019 las operaciones por móvil y web representaron solo el 30% del total, mientras que al cierre de noviembre de 2023 suman el 69%.

“Por el contrario, las correspondientes a ventanilla disminuyeron de 15% a 4% en el mismo periodo detalló el banco”, precisó el estudio financiero.

Con información de 24 Horas

