Noroña desiste por cargo en el gabinete de Sheinbaum

El diputado Federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, reiteró que no buscará más la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República, y advirtió que será un senador de a pie, por lo que se dedicará a recorrer los 32 estados del país.

“Voy a ser un senador de a pie, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República a la coordinación, ya dije: ‘ya me chingaron’ así fue y no aspiro a nada”, dijo.

En conferencia de prensa, en el Senado de la República, el petista recordó que Claudia Sheinbaum, virtural presidenta electa, le encomendó una tarea, la cual sigue valorando, asimismo Noroña comentó que la única petición que le hizo a Sheinbaum fue la de conocer el despacho presidencial.

“Le pedí algo, a esta hora no conozco el despacho presidencial, le dije: ‘me invitas como presidenta de la república al despacho presidencial para conocerlo’ ella dijo sí”, expuso.

Al ser cuestionado de si sus recorridos por el país serían con miras a la elección presidencial del 2030, Noroña respondió que el objetivo de las giras será conocer bien el país.

“Voy a recorrer el país, recorrer todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador”, apuntó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas