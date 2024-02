“No permitiré que se use a México “como piñata” en comicios de EU”: López Obrador

En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que se utilice a México “como piñata” en los comicios estadunidenses.

López Obrador compartió que la reforma migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el Senado obedece a que, como hay proceso electoral allá, los republicanos quieren mantener la bandera antinmigrante como bandera electoral, porque si la aprobaban ya no formaba parte de la agenda política.

“Ya se rechazó esa propuesta migratoria. Son de esas cosas surrealistas, los republicanos. Era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas. Se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa.

En ese contexto, el ejecutivo federal insistió en que México ha propuesto a Estados Unidos dos aspectos para enfrentar el problema migratorio, entre las que destacó la aprobación de una reforma para regularizar la situación de mexicanos e hispanos que tengan ya más de cinco años residiendo en ese país trabajando.

“El partido que ofrezca eso, debe tener el apoyo de los mexicanos e hispanos. No sólo de palabra, que cumplan. Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy, cuando un partido se comprometa a eso. Cualquier partido que se comprometa a regularizar a nuestros paisanos, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación, y que es injusto que no se le reconozcan esos derechos obtenidos.”

Asimismo, que se apoye a los países pobres de la región con 20 mil millones de dólares que ahora pretenden canalizar para el financiamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania o para Gaza. “nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres.”