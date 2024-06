‘No les voy a fallar’, afirma el doctor Pepe Cruz

– Tras el triunfo del 2 de junio, este domingo recibió su constancia de mayoría como senador electo –

Luego de obtener casi un millón de votos el pasado 2 de junio, el doctor Pepe Cruz recibió su constancia de mayoría y validez por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Junta Local en el estado, que lo acredita como senador electo, por ello agradeció la confianza ciudadana que garantiza la continuidad y consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación de Chiapas, con la aplicación del Plan C.

Las autoridades electorales extendieron la constancia de mayoría y validez al doctor Pepe Cruz, de acuerdo a los resultados electorales tras haberse realizado el conteo de los votos en todas las juntas de los 13 distritos del estado, resultando ganador de manera contundente en la pasada contienda con cerca de un millón de votos de las y los chiapanecos que le dieron su respaldo a Morena en las urnas.

“No llego solo, llegamos todas y todos los chiapanecos, en la pasada contienda Chiapas demostró que su pueblo es participativo y democrático, el pueblo es sabio y lo demostró en las urnas para que en la construcción del segundo piso se trabaje bajo los ejes de armonía, unidad y justicia social”, recalcó Pepe Cruz tras recibir su constancia.

El senador electo, acompañado de su amigo y suplente, Julio César Rincón Fernández, enfatizó que el Plan C de mano de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, llevarán un gran estandarte, la oportunidad a quienes se las negaron, trabajar por los olvidados y los que menos tienen, para lograr la prosperidad compartida.

Cruz Castellanos destacó que ocupar un escaño en la máxima tribuna del país significa un gran reto, responsabilidad, no obstante, reiteró que no habrá tiempo que perder y no va a fallarle al pueblo chiapaneco. Dentro de las tareas a las que se dedicará —adelantó— será la aprobación de las 20 iniciativas que envió el presidente, Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, así como impulsar y aprobar reformas y leyes que emanen del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además del plan estatal de Chiapas que encabezará el futuro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, donde van impresos los ejes para la continuidad y bienestar del pueblo chiapaneco.