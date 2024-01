Mickey Mouse de “Steamboat Willie” pasa a ser del dominio público

• Tras la llegada del 2024, el modelo de Mickey Mouse que aparece en el cortometraje «Steamboat Willie» llegó al dominio público

Estados Unidos.- A partir del 1 de enero de 2024, la versión de Mickey Mouse y todos los personajes que aparecen en el cortometraje de Disney titulado “Steamboat Willie” pasaron a ser del dominio público. Luego de varios años de espera, la primera versión del ratón más famoso del mundo ahora puede ser usado por todos sin infringir derechos de autor.

De acuerdo con la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, esta primera versión del ratón creada en 1928 por Walt Disney y Ub Iwerks y que significó el primer corto animado musicalizado ha perdido su exclusividad, por lo que ahora cualquier persona puede darle uso sin tener que pagar algún tipo de retribución.

Debido a diferentes modificaciones en la Ley de Derechos de Autor del país norteamericano, la llegada de esta versión de Mickey Mouse al mundo del dominio público se vio retrasada. Luego de la última reforma aprobada en 1998, se estableció que este tipo de obras tenían una protección por parte de estas leyes cercana a los 95 años.

Con ello, todo mundo podrá hacer uso exclusivamente de esta versión, también de otras como la de Minnie Mouse que aparecen en el cortometraje. Recordemos que esta no es la primera vez que ocurre algo así, en 2022 la versión de Winnie the Pooh de A. A. Milne pasó a ser del dominio público y permitió la creación del filme “Winnie the Pooh: Blood and Honey”.

En su momento, la compañía buscó apelar la llegada de Mickey Mouse al mundo del dominio público, alegando una renovación en su periodo de derechos de autor tras el uso de este personaje en los intros de sus películas animadas y en la aparición de un nuevo cortometraje.

A pesar de no lograrlo, portavoces de Disney aseguraron que buscarán seguir protegiendo las versiones más modernas de este ratón que se ha vuelto un emblema de la compañía.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial