Lanzan el primer adelanto del reboot animado de “Los Padrinos Mágicos”

• Esta historia que da paso no solo a un nuevo formato dentro de la franquicia ya no girará en torno a Timmy Turner

México.- El canal de televisión por suscripción infantil y juvenil estadounidense propiedad de Paramount Global,Nickelodeon, sorprendió a chicos y grandes tras la revelación del primer tráiler de la nueva serie original animada The Fairly OddParents: A New Wish ( Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo).

Este miércoles, Nickelodeon cautivó a los fanáticos de Cosmo y Wanda tras el lanzamiento de la nueva serie animada en 3D, de los “Los Padrinos Mágicos : Un Nuevo Deseo”.

De acuerdo con el teaser de 30 segundos, esta historia que da paso no solo a un nuevo formato dentro de la franquicia ya no girará en torno a Timmy Turner.

Esto debido a que seguiremos a Hazel Wells, una niña de diez años, quien acaba de mudarse a la gran ciudad de Dimmadelphia a causa del nuevo trabajo de su padre.

La pequeña enfrentará grandes cambios en dicho entorno, como la ausencia de su hermano, Antony, quien acaba de irse a la universidad, lo que la deja sola e insegura; sin embargo, todo cambia cuando los vecinos de cabello rosa y verde de al lado le revelan que no son unos vecinos cualquiera, pues son ni más ni menos que ¡Cosmo y Wanda,los Padrinos! quienes saldrán de su retiro para hacer realidad todos los deseos de Hazel.

De acuerdo con Nickelodeon, la nueva versión de la serie constará con 20 episodios y se estrenará en Nick el próximo lunes 20 de mayo para posteriormente llegar a la pantalla de Netflix para finales de este año.

Asimismo, se detalló que el primer episodio tendrá una duración de media hora, en el cual veremos a Hazel intentar huir de casa, lo que la lleva a descubrir que sus extraños vecinos, Cosmo y Wanda, son en realidad unos padrinos mágicos disfrazados.

Como se anunció anteriormente, Ashleigh Crystal Hairston (Tiny Toons Looniversity, El mundo de Craig) será la voz de Hazel Wells, y se une a los veteranos de Daran Norris y Susanne Blakeslee, quienes regresan una vez más como las voces de Cosmo y Wanda respectivamente.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial