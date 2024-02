La mayoría quiere que siga el progreso, afirma AMLO

– Los mexicanos quieren que continúe la paz, no veo nada de desestabilización en lo político, insultos sí, la tormenta de insultos, dijo durante su conferencia mañanera –

Desde palacio federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia, que continúe la paz, no veo nada de desestabilización en lo político, insultos sí. La tormenta de insultos”.

En ese sentido, aseguró que no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar el país, porque en realidad no existe la polarización en el país porque eso supondría que la mitad está a favor y la mitad en contra.

En su conferencia presidencial, López Obrador dijo que, en el plano internacional, sólo se conoce como extraordinario el cuartel militar que puso el gobernador de Texas, Gregg Abbot frente a Piedras Negras.

Pero “nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso, no mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos, espiando quien de los que venden armas están también financiando a diputados y senadores de ese país”.

Subrayó que afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos, acaba de declarar el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que no hay investigación en su contra, pero no se difunde cómo las campañas en redes sociales lo vinculan artificialmente al narcotráfico.

Si hay acusaciones sin sustento, que valga la pena, porque acusaciones son miles, de todo tipo. Hasta si tiene un problema familiar me echan la culpa, dijo.

Más adelante, el ejecutivo federal aseguró que no hay ningún riesgo de crisis en materia económica y la inflación ya está bajando, lo cual preocupaba porque le pega a la economía popular, a los pobres.

Se refirió a que quedó demostrado que era una gran mentira que, si se aumentaba el salario mínimo, se elevaría la inflación, y por eso no subía en las pasadas administraciones.

Destacó que la inversión pública ha crecido, ya que “cuando llegamos era de 500 mil millones de pesos, el año pasado fue de un billón de pesos, el doble, toda la politiquería no tiene efectividad”.